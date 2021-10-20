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Sovos, Digital Planet’i satın aldı

#Sovos#Dijital Planet#Satın Alma
Sovos, Digital Planet’i satın aldı

Sovos, bugün sürekli işlem denetimi alanında e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-irsaliye çözümleri için bulut tabanlı teknolojiler sunan Digital Planet'i satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

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Bu satın almanın tamamlanmasının ardından Sovos, Türkiye'de ve bölgedeki büyüyen kanal iş ortakları, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve büyük kurumsal müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için İstanbul temelli ürün geliştirme mükemmellik merkezini genişletecek.

Türkiye, Latin Amerika’dan sonra dünyada en gelişmiş e-dönüşüm, dijital vergi ve regülasyonlara sahip nadir ülkelerden biri.

Sovos, Türkiye’de 2019 yılında Foriba’yı satın aldıktan sonra Avrupa’daki mükemmeliyet merkezini İstanbul’a taşıdı. Bu satın almadan sonra Sovos İstanbul ofisi Yunanistan, Hindistan ve Suudi Arabistan'daki sürekli işlem denetimlerine yönelik çözümler geliştirmeye başladı.

Sovos, Foriba’yı bünyesine kattı

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"PAZARA OLAN İNANCINI GÖSTERİYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Global Katma Değer Vergisi Genel Müdürü Steve Sprague: “Digital Planet satın alması bizim kanal iş ortaklığımızı geliştirirken, işletme ve KOBİ'lerden oluşan müşteri ağımızı da önemli ölçüde artıracak. Sovos’un Türkiye’de yaptığı bu ikinci satın alma hem yerel hem de bölgesel pazara olan inancını gösteriyor. Sovos bu satın almalar sayesinde İstanbul’daki yazılım geliştirme operasyonunu büyütüyor” diye konuştu.

"CİDDİYETİMİZİ YANSITIYOR"

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Sovos CEO’su Andy Hovancik ise konuya ilişkin görüşlerini şöyle dile getirdi: “Digital Planet’i satın alma kararımız, verginin dijital dönüşümünün her büyüklükteki kurumu etkilediğini göz önüne alarak her boyuttaki müşteriler için ölçeklendirdiğimiz çözümlerimiz neticesinde Avrupa ve Amerika’da da hayata geçirdiğimiz bir dizi satın alma kararımız ile doğru orantılı. Biz bu karmaşık küresel zorlukları çözmek için yola çıktık, satın alma stratejimiz de bu alandaki ciddiyetimizi yansıtıyor”.

Kurumsal Çözümler Başkan Yardımcısı John Gledhill ise “Digital Planet satın almasını takvim yılının sonuna kadar tamamlamayı umuyoruz. Bu 2021'de Sovos’un sekizinci satın alma işlemi olacak. Digital Partner’ın Sovos’a katılmasıyla Türkiye ekibi yüzde 65 oranında büyüyecek. Bu işlemin ardından Avrupa çalışan sayımız 700’ü, 13 şehirde faaliyet gösteren global ekibimizin sayısı da 2 bini aşacak” dedi.

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#Sovos#Dijital Planet#Satın Alma

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