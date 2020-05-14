Sosyal mesafeli diskotek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi için 81 il kültür ve turizm müdürlüğü ve turizm örgütlerine genelge gönderdi. Genelgede, tesislerin diskotekte sosyal mesafe kuralına uyulmasından, çocuklar için lunapark gibi oyun alanların açılmamasına, hamam, gibi alanların Sağlıklı Turizm Sertifikası yoksa kullanılmamasına, aynı odada konaklayanlardan sosyal mesafe şartı aranmamasına kadar detaylı şartlar sıralandı. Kontrolü normalleşme süreci aşamasına geçildiği belirtilen genelgede, “Seyahat ve turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, konaklama tesislerinde, belirtilen önlemlerin alınması gerekmektedir” denildi. Alınması gereken önlemler ise özetle şöyle sıralandı:

SOSYAL MESAFE İŞARETLERİ

İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanır, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilir.

Misafir kabulünde COVID-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin yazılı bilgilendirme yapılır. Sıra oluşabilecek her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılır.

Hastalık şüphesi gösteren misafir belirlenmesi halinde, sağlık kuruluşu hastayı devir alıncaya kadar izole edilir.

BELİRLENMİŞ KAPASİTEDE KABUL



Konaklama tesisleri, sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabulü yapar. Misafirler tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları ile karşılanır. Talep edilmesi halinde misafirlere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman verilir.

Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıklarının, COVID-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilir. Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınır.

Asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin bilgilendirme yapılır.

ÇOCUK OYUN ALANLARI KAPALI



Yemek, toplantı, konferans, oturma, oyun, gösteri salonları, lobi, resepsiyon, eğlence, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma, bekleme, yeme-içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler, şezlong gurupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenir, sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınır, işaretlemeler yapılır ve plana uygun kapasiteden fazla misafir kabul edilmez.

Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmaz.

Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi-alanı gibi üniteler hizmete açılmaz.

Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenir.

AÇIK BÜFEYE BARİYER



Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılır, servis ise mutfak personeli tarafından sunulur.

Genel kullanım alanlarında yer alan çay, kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması veya misafirin servis elemanı aracılığıyla servis alması sağlanır. Yemek masaları, sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra alkol bazlı ürünlerle hijyen temizliği yapılır. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılır.

HAMAMA MASAJA SERTİFİKA ŞARTI



Jimnastik salonu, spor salonu gibi ünitelerin hizmete açılması halinde güvenli kullanımının sağlanabilmesi için rezervasyon sistemi uygulanır, aynı anda kullanacak kişi sayısı ve süresi sınırlandırılır, her kullanımdan sonra hijyen malzemesi ile kullanım alanları ve ekipmanların temizliği sağlanır. Bu mahallerde sabun, şampuan, duş jeli gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire sunulur.

Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmaz. Plaj-havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulur.

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenir. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterir.

KUMANDA VE KARTLARA DEZENFEKTAN

