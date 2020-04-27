‘Sosyal mesafe’ marka oluyor

Ülke genelinde 110 bin kadar kişi virüse yakalanmış durumda. İşyerlerinin önemli bir bölümü kapalı durumdayken, dışarı çıkmak durumunda olan kişiler için sıklıkla yapılan uyarıların başında ise sosyal mesafenin korunması geliyor.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI ÜRETECEK!

Asgari 1.5 metre olarak önerilen sosyal mesafe ifadesinin koronavirüsten hemen sonra çok fazla kullanılması uyanık girişimcileri de harekete geçirmiş oldu. Başvuruda ismine veya firmasına ilişkin bilgilerin açıklanmasını istemeyen bir kişi 3 Nisan günü TPE’ye başvuruda bulundu. Anılan başvuru ile, ‘Sosyal mesafe’ kavramının, adına tescillenmesini istedi. Yapılan başvuru sonrası TPE uzmanları, ‘Sosyal mesafe’ 10 Nisan günü şekli incelemeyi tamamladı. 11 Nisan’da ise ‘uzman benzerlik araştırması’ yapıldı. Kurum, ret kararı vermediği taktirde kurumun resmi marka bülteninde ilan edilecek. Yapılan başvuruda, ‘Sosyal mesafe’ markasının reklamcılık, yangın söndürme cihazları, eğitim hizmetleri, tıbbi hizmetler alanında kullanılabilmek üzere 4 ayrı sınıf için tescil edilmek istendi.

İKİNCİ BAŞVURU GEÇEN HAFTA

Benzer şekilde ikinci bir başvuru da 22 Nisan’da yapıldı. Bu kez başvurucu ‘Sosyal mesafeyi koru 3 adım boşluk bırak!’ ifadesinin tescilli marka olarak kaydedilmesini istedi. Başvuruda, anılan markanın giysi, reklam pazarlama ve çeşitli oyuncakların üretiminde marka olarak kullanılacağı kaydedildi. Kurum, şekli incelemeyi 24 Nisan’da tamamladı. Yapılan başvuruya ret yanıtı verilmemesi halinde kurumun resmi marka bülteninde yayımlanacak. Öte yandan, ‘corona’ markası için de TPE’ye 40’e yakın başvuru yapılmış durumda. Başvuruculardan kimi corona markası ile av tüfeği üreteceğini belirtti, kimi korucuyu ekipman. Anılan başvurulara ilişkin süreç devam ediyor.