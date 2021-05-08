Sosyal medyaya gizli reklam ayarı

Yayınlanan bu kılavuz ile sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve ticari uygulamalar hakkında; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol gösterilmesi hedefleniyor. Bilindiği gibi her türlü medyada; sesli, yazılı veya görsel olarak gizli reklam yapılması yasak ve bu konuda sosyal medya için bir ayrıcalık bulunmuyor. Yayınlanan bu kılavuzda da, sosyal medya etkileyicisi aracılığıyla yapılan reklamların, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olması zorunluluğunun altı çiziliyor.

Reklam verenlerden ister maddi kazanç, ister ücretsiz veya indirimli mal veya hizmet sağlanıyor olsun, sosyal medyada paylaşımı yapan kişinin kılavuzda yer alan ifadeleri kullanarak bunu açıkça belirtmesi gerekiyor. Yayınlanan kılavuzla ilgili detaylı bilgiye tuketici.ticaret.gov.tr adresinde yer alan duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.

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