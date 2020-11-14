Sosyal medyadan paylaşılan çürük elmalar imha edildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, görüntünün çekildiği Yeşilhisar’daki elma üreticisi Necati Arı’nın deposunda inceleme yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı, incelemenin sonucuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Üreticinin sadece ev ihtiyacı için ayrılmış 12 kasa elmasının olduğu tespit edilmiştir. Üreticinin çürük ve ıskarta elmaları Yeşilhisar´da bir şahsa sattığı beyanı üzerine söz konusu şahsın deposunda inceleme yapılarak, 10 ton kısmen çürük ve ıskarta elma tespit edilerek ivedi şekilde yasal işlemler başlatılmış, işlemlerin sonucunda elmalar imha edilmiştir. Kayseri ve Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizin kapsamlı çalışmaları ve denetimleri sonucunda bölgede faaliyet gösteren meyve işleme (meyve suyu ,reçel vb) tesislerinde halk sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır” denildi.

‘ÇÖPE ATIYORUZ’

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan elma üreticisi Necati Arı da DHA’ya açıklama yaptı. Arı, çürük elmaları fabrikalara göndermediğini belirterek, “Ben geçimimi meyvecilikten sağlarım. Ağaçlardan topladığımız elmaları belirli yerlere göndeririz. Sosyal medya paylaşımları, biz ağaçlardan topladığımız elmaları ayrıştırmadan önce çekilmiş bir görüntüdür. Kötü, çürümüş elmaları çöpe atıyoruz.