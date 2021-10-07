Sosyal medyadan 4 milyar TL hasılat

Haberin Devamı

Sosyal medya platformları üzerinden elde edilen gelirleri 650 bin lirayı aşmayanlar yüzde 15 stopaj ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2018, 2019 ve 2020 yıllarında yaptığı çalışmalara göre, sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden yıllık ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar liralık kazanç elde ettiği belirlendi.

ÇAPRAZ KONTROL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Vergi Usul Yasası’nda değişiklik yapan yasa teklifinin görüşmelerinde youtuber’lara yüzde 15 stopaj getiren düzenleme kabul edildi. Komisyonda düzenleme üzerinde görüşmeler yapılırken Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt, kayıtlı olarak faaliyette bulunanların şu anda kazançları üzerinden ödedikleri verginin yüzde 16-17 civarında olduğunu, yüzde 15’lik stopajın da buna göre belirlendiğini belirterek, oranın yüksek belirlenmesi durumunda bu kişilerin yurtdışında faaliyette bulunabildiklerini anlattı. Yasa teklifiyle 650 bin liraya kadar getirilen istisnanın gerçek kişiler için geçerli olduğunu kaydeden Şenyurt, kişinin Türkiye’de yerleşik olması gerektiğini de vurguladı. İstisnadan yararlanabilmesi için bankada hesap açılması gerektiğini ifade eden Şenyurt, yurtdışındaki bir bankada açılan hesabın istisna kapsamında olmayacağını anlattı. İstisna için bir bankada hesap açılması ve Maliye’nin o hesabı takip etmesine imkân verecek bir sistem olacağını dile getiren Şenyurt, aynı sistemin esnaf muaflığı sisteminde kullanıldığını söyledi. Şenyurt, “Burada da aynı sistemi oluşturacağız. Eğer kendisi gelip başvurup, kendi banka hesabını yapmazsa zaten bu istisnadan faydalanamayacak, beyan esasına geçecek. Takibi de şu anda mevcut durumda zaten Türkiye’deki mukim kişilerin yurtdışındaki hesapları bize bilgi değişimi kapsamında bildiriliyor” diye konuştu. Şenyurt, Türkiye’deki banka hesapları üzerinden birçok youtuber gelirlerinin tahsilatını yaptıklarını, takip ettiklerini, çapraz kontroller yapıldığını vurguladı.

650 BİN TL ÜSTÜ BEYAN

Haberin Devamı

Stopajın elde edilen hasılat üzerinden yapılacağını kaydeden Şenyurt, “Bankaya yatırılan hasılat üzerinden yapılacak ama beyan esasına geçilmesi kazanca göre tespit edilecek. Bu da tabii ki mükellefin kendisine bırakılıyor. Yani bizim sistemimizde beyan esası geçerli olduğu için burada da yine beyan esasını getirdik. Diyoruz ki eğer sizin kazancınız 650 bin liranın üzerine çıkıyorsa bu artık istisnadan çıkmıştır, sizin bunu artık beyan etmeniz gerekir. Eğer beyan ettiğinizde de stopaj yoluyla ödediğiniz bir vergi varsa bu mahsup suretiyle ortadan kaldırılacak. Tamamı beyan edilecek, 650 bin için ödenen de mahsup edilecek” dedi.

975 KİŞİ İNCELENDİ

Haberin Devamı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı’nın yasa teklifine ilişkin hazırladığı çalışmaya göre, 2020 yılında 20 bin kişinin sosyal medya platformlarından gelir elde ettiği görüldü. 100 bin lirayı aşan gelir elde eden 975 kişi hakkında inceleme yapıldı, 837’sinin incelemesi tamamlandı. 404.7 milyon lira matrah farkı bulundu. 72 milyon lira vergi tarhiyatı yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden gelir elde edenlere yönelik olarak yapılan denetimlerde 2018 ve 2019 yıllarında 582 mükellef denetlendi, 42.1 milyon lira gelir vergisi matrahı ile 40 milyon lira KDV matrahı beyan edilmesi sağlandı.

Haberin Devamı

3 MİLYON ÇİFTÇİNİN ÖDEMESİNE İSTİSNA

YASA teklifiyle çiftçilere yapılan destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna ediliyor. Uygulamadan 3 milyon mükellefin etkilenmesi beklenirken, vergi kaybının 600 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

4. GEÇİCİ VERGİ KALDIRILIYOR

TEKLİFLE 4. geçici vergi dönemi kaldırılıyor. 2020 yılının 4. geçici vergi dönemi itibariyle 2.1 milyonu gelir, 966 bini kurumlar vergisi olmak üzere toplam 3.1 milyon mükellef uygulamadan etkileniyor. İlk yıla mahsus olmak üzere zaman maliyeti nedeniyle 1 milyar lira, damga vergisi nedeniyle 250 milyon lira olmak üzere toplam 1.25 milyar lira maliyeti bulunuyor.