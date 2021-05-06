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Ekonomi
Haber Giriş: 06.05.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada yeni dolandırıcılık... TOGG'dan Almanya'daki vatandaşlara önemli uyarı

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Sosyal medyada yeni dolandırıcılık... TOGG'dan Almanya'daki vatandaşlara önemli uyarı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Almanya'daki Türk vatandaşlarını sosyal medyada dolaşan hisse senedi satışı iddialarına karşı uyardı. TOGG'dan yapılan açıklamada “Yatırım fırsatı duyurularının gerçekliği yoktur” dendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), çeşitli sosyal medya mecralarında TOGG’un hisse senetlerini sattığını iddia eden sahte yatırım fırsatı duyurularına karşı özellikle Almanya’da yaşayan yurttaşları uyardı. TOGG’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

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“Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp, TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. TOGG hakkındaki tüm gelişmeleri lütfen sadece internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip ediniz.”

TOGG’un takip edilebileceği internet sitesi ve sosyal medya hesapları şöyle:

Web sitesi: https://www.togg.com.tr/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/toggas

Twitter: https://twitter.com/togg2022?s=21

Youtube: https://www.youtube.com/c/TOGG2022

Instagram: https://instagram.com/togg2022

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