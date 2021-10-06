Sosyal medyada tarihi çöküş

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Sosyal medya devinin yaşadığı bu çaresizlik tüm dünyada alay konusu olurken, yaşanan kesintinin ardında yer alan teknik sorun neydi birlikte bakalım.

SİBER SALDIRI MI?

Facebook, WhatsApp ve Instagram kesintisi, ilk etapta küresel çaplı bir siber saldırı olarak yorumlansa da kesintinin ilerleyen saatlerinde bir siber saldırı ve veri sızıntısı yaşanmadığı anlaşıldı. Yaşanan çaresizliğinin büyüklüğünü anlamak için Facebook çalışanlarının dahi kendi sistemlerine erişemediğini görmek yeterli oluyor. Öyle ki soruna uzaktan müdahale edilemediği için Facebook mühendisleri veri merkezine fiziki olarak gitmek zorunda kaldı. Yapılan açıklamaya göre tarihi kesintinin ardında Sınır Geçit Protokülü olarak da bilinen BGP (Border Gateway Protocol) güncellemesinde yaşanan problem yer alıyordu. Dahasında Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi bağlantılı servislerin, internetin temel bileşenlerinden biri olan alan adları sistemi DNS (Domain Name System) yönlendirme bilgileri de silindi ve sosyal medya devi adeta internetten kayboldu. Kesintinin sebep olduğu yapılandırma hatası ardından, beklenenden çok daha uzun süren geri dönüş sonrasında tek sevindiren nokta resmi olarak yapılan kullanıcı verilerinin güvenliğini ihlal edildiğine dair kanıt bulunmaması oldu.

HİSSE DEĞERLERİ ÇAKILDI

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Büyük bir itibar çöküşü yaşayan Facebook’un, tarihi kesintiyle birlikte hisse değerleri de çakıldı. Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg her ne kadar özür dilese de; af görmeyen büyük hata sonrası sosyal medya patronu kişisel servetinde sadece birkaç saat içerisinde 7 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Bunun yanı sıra altı saat civarı süren kesinti boyunca Facebook ve bağlantılı servislerinin yaklaşık 80 milyon dolarlık reklam gelirinden de olduğu tahmin ediliyor.

‘VERİLERİMİZİN TEHLİKEDE OLDUĞUNU GÖSTERDİ’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Facebook, Whatsapp ve Instagram’da yaşanan kesintiyle ilgili açıklama yaptı. Altun, şunları söyledi: “Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün yaşanan sıkıntı, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Dünyaya alternatifsiz denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Yaşanan sorun ayrıca hepimize asında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir. Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital dünyanın birçok faydasıyla birlikte getirdiği bu tip sorunlardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için tüm kurum ve kuruluşlarıyla devrededir, çalışmaya devam etmektedir.”

KESİNTİ ALAY KONUSU OLDU

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Facebook’un yaşadığı kesinti sonrasında kullanıcılar kendini Twitter’da buldu. Hatta sosyal medya devi dahi, yaşanan ve çok geçmeden kabul ettikleri sorunla ilgili özür dilemek için Twitter üzerinden açıklama yapmak durumunda kaldı. Twitter, en büyük rakiplerinin yaşadığı çaresizliğini, milyonlarca beğeni alan “herkese merhaba” mesajıyla tiye aldı. Turkcell’in sahibi olduğu yerli anında mesajlaşma servisi Bip de “En can alıcı yerinde çöken sohbetler istemiyorsan sen de BiP’e gel, kafan rahat olsun!” mesajıyla dikkat çekti. Twitter kullanıcılar da gün boyu espirili paylaşımlarla yaşanan sorunu eğlenceye çevirdi.