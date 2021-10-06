Sosyal medyada paylaşırken dikkat! Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Bilgilerinizi ve paranızı böyle çalıyorlar

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Flört uygulamalarında önemli gizlilik endişeleri devam ediyor. Çoğu flört uygulaması, kullanıcıların hesaplarını sosyal ağ sitelerinden birine kaydetmelerine olanak tanıyor. Kullanıcı bunu yapmayı seçerse, profili otomatik olarak o sosyal ağ sitesindeki fotoğraflar ve profil bilgileri gibi bilgilerle dolduruluyor. Kullanıcılar ayrıca iş yerleri veya üniversiteleri gibi bilgileri paylaşmaya davet ediliyor. Yukarıda bahsedilen verilerin tümü, flört uygulaması kullanıcılarının sosyal medya hesaplarını ve bu hesaplardaki gizlilik ayarlarına bağlı olarak bir dizi başka kişisel bilgiyi bulmayı kolaylaştırıyor.

Kaspersky'nin özellikle kullanıcıları sahtekarlıktan korumak için yapay zeka kullanımı ve doğrulanmış hesapların oluşturulması gibi güvenliğin korunmasına dair çeşitli öngörüleri var. Flört uygulamalarını kullanırken güvenliğinizi sağlamak için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor:

- Profilinizde çok fazla kişisel bilgi (soyadı, işvereni, arkadaşlarınızla fotoğraflar vb) paylaşmayın

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- Profilinize başka sosyal medya hesapları bağlamayın

- Mümkünse konumunuzu elle seçin

- Mümkünse iki aşamalı kimlik doğrulama kullanın

- Uygulamayı artık kullanmıyorsanız profilinizi silin veya gizleyin

- Flört uygulamalarında yerleşik mesajlaşmayı kullanın. Yalnızca eşleşmenize güvendiğiniz durumlarda mesaj gönderenlerle iletişime geçmek yerinde olacaktır. Bunu yapmaya karar verirseniz, sohbeti özel bilgilerinizi güvende tutacak şekilde ayarlayın.

KİMLİK HIRSIZLIĞI YAPILIYOR

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık çevrimiçi flörtün risklerini sıraladı ve “İnternet, insanlarla tanışmak için gayri resmi ve anonim bir yerdir. Kullanıcılar, paylaştığınız fotoğraflar dışında ne yaptığınızı veya neye benzediğinizi asla bilmemektedirler. Sosyal medya yapısı gereği sahte profillere açık bir alandır. Kullanıcılar burada cinsiyetini, işini, yaşını, cinsiyetini ve ilgi alanlarını kolayca değiştirebilmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki bütün ilişkilerde bir takım riskler vardır. Fakat çevrimiçi ilişkilerde özellikle kendinizin ve ailenizin güvenliğini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. İnsanların kendilerini dolandırıcılık, takip ve cinsel istismar risklerine maruz bırakmasıyla birlikte çevrimiçi flört ciddi bir sorun haline gelmiştir. Dolandırıcılar son dönemlerde sanal ortamda arkadaş ya da flört arayan insanları istismar etmektedir. Bunu web siteleri, uygulamalar veya sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirmektedirler. Dolandırıcılar, mağdurlara kimlik hırsızlığı için kullanılabilecek para, hediye veya kişisel bilgiler vermeye ikna etmek için duygusal tetikleyiciler kullanmaktır. Dolandırıcılar genellikle insanları cezbetmek için tasarlanmış sahte çevrimiçi profiller oluştururlar. Çevrimiçi flörtte ister istemez kullanıcılar birbirlerine fotoğraflar ve videolar gönderebilmekte, bu durum gelecekte tehdit ve şantaj unsuru da oluşturabilmektedir. Zira sanal ortamda var olan her şey dijital iz bırakmaktadır” açıklamasında bulundu.

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EN YAYGIN YOLU: PARA SIZDIRMAK

‘Her 10 kişiden biri, diğer insanları dolandırmak için çevrimiçi flört sitelerini ve uygulamalarını kullanıyor’ diyen Kırık, “Bu uygulamalar ücretsiz arkadaşlık sitelerinde oluşturulması son derece kolay olan binlerce farklı sahte profil içermektedir. Başkalarını çevrimiçi olarak dolandırmanın farklı seviyeleri bulunmaktadır. En yaygın yollardan biri, diğer kişiden para sızdırmaya çalışmaktır. Sahtekâr bir ilişki kurarak ve güven inşa ederek ikna gerçekleştirir; ardından sürekli para istemeye başlar. Son yıllarda, çevrimiçi dolandırıcılık kurbanları tarafından yüksek meblağda bir kayıp olduğu bildirilmiştir. Çevrimiçi flört giderek daha popüler hale geldikçe, bu flört siteleri, kullanıcıları dolandırarak para kazanmaya çalışan insanlar için birer merkez halini almaya başlamıştır” açıklamasında bulundu.

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SÖMÜRMEDEN ÖNCE GÜVEN OLUŞTURULUYOR

Kırık dolandırıcılık yöntemi ve dikkat edilmesi gerekenleri de sıraladı ve “Çevrimiçi bir dolandırıcının birçok belirtisi incelikli ve sinsidir çünkü dolandırıcı sizi sömürmeden önce güven oluşturmaya çalışmaktadır. Çevrim içi flört dolandırıcılıklarından kaçınmak için çevrim içi birini tanımaya başladığınızda birtakım hususlara dikkat edilmelidir. Romantik dolandırıcılar, sizinle gerçekten tanışmadan, çabucak aşklarını itiraf ederler. Çoğu zaman, bir çevrimiçi flört dolandırıcılığının ilk işareti, romantik bir dolandırıcının nispeten kısa bir süre içinde güçlü duygular ifade etmesiyle ortaya çıkar. Çevrimiçi dolandırıcılar, acil durumlar, hastane faturaları veya seyahat için paraya ihtiyaçları olduğunu iddia eder. Zira koşulları ne kadar kötü olursa olsun, sizden mali yardım isteyen herkesten şüphelenmeniz son derece önemlidir. İnternette yeni bir sevgiliyle konuşurken bu hikâyelerden biriyle karşılaşırsanız, büyük olasılıkla sizi dolandırıyorlardır. Çoğu zaman, dolandırıcılar kurbanları tanışma sitesinden ayrılmaya ve iletişime devam etmek için kişisel e-posta veya anlık mesajlaşma kullanmaya ikna eder. Birini tanımaya başladığınızda, doğal olarak tanışma sitesinin ötesine geçmek ve diğer iletişim biçimlerini kullanmak isteyeceksiniz. Birisi telefon numaranızı veya e-posta adresinizi istediğinde çok dikkatli olun. Bu, kişisel bilgilerinize erişmelerini daha da kolaylaştırır” ifadesinde bulundu.

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PARAYI GÖNDERDİYSENİZ DİKKAT!

'Pişman olunan gönderiyi silseniz bile, herhangi bir şeyi çevrimiçi ortamda gerçekten ortadan kaldırmanın neredeyse imkânsız olduğunu biliniz' uyarısında bulunan Kırık, "Ne yaparsanız yapın, pişman olduğunuz paylaşımınızın sizi çevrimiçi sohbetlere katılmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Yapılan bir araştırmada 18-35 yaş arası internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 40'ı, kendileri hakkında kişisel bilgi paylaştığı için pişman olurken, yüzde 35'i bir arkadaş veya aile üyesi hakkında kişisel bilgi paylaştığı için pişmanlık yaşamıştır. Utanç yaratma potansiyelinin ötesinde, fazla paylaşım sosyal yaşamınız, eğitiminiz ve iş bulma şansınız üzerinde uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. Tüm çevrimiçi içeriğinizi gözden geçirin ve çok fazla kişisel bilgiyi açığa çıkarabilecek, gelecekte sizi utandırabilecek veya itibarınızı olumsuz yönde etkilemek için kullanılabilecek her şeyi kaldırın. Kişi listelerinizi budayın. Kişisel olarak tanımadığınız ve sevmediğiniz bilgileri paylaştığınız kişiler varsa onları silin. Hangi bilgileri paylaşmak istediğinizi ve neyi paylaşmak istemediğinizi değerlendirmek için zaman ayırın, ardından yayınla düğmesine basmadan önce içeriğinizi bu bakış açısıyla gözden geçirin. Bilgileri yayınlamak çok kolaydır, ancak kamuyla paylaştıktan sonra geri almak çok daha zordur. Sanal ortamda son derece dikkatli olmak potansiyel riskleri de minimum düzeye indirgeyecektir" dedi.