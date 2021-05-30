MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSosyal medyada gündem oldu... Dev şirketten ilginç karar! Tüm personele uygulanacak
GeriEkonomi Sosyal medyada gündem oldu... Dev şirketten ilginç karar! Tüm personele uygulanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 30.05.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada gündem oldu... Dev şirketten ilginç karar! Tüm personele uygulanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sosyal medyada gündem oldu... Dev şirketten ilginç karar! Tüm personele uygulanacak

Amazon, stres altındaki işçilerin içeride oturup rahatlamayla ilgili videolar izleyebilmesi için depolarına "sağlık odaları" koymayı planlıyor. Şirket videoyu yayınladıktan sonra gelen eleştiriler üzerine videoyu yayından kaldırma kararı aldı.

Twitter hesabında paylaşılan bir videoda Amazon, "AmaZen" odasının personelin zihinsel sağlıklarına odaklanmasına yardımcı olacağını söyledi. Ancak sosyal medya kullanıcıları tarafından dalga geçildikten sonra şirket gönderiyi silme kararı aldı.

Dev şirket tüm çalışanlarını izne çıkarıyor
Dev şirket tüm çalışanlarını izne çıkarıyor

ODALARIN ÖZELLİĞİ

17 Mayıs'ta şirket, personele "fiziksel ve zihinsel aktiviteler, sağlıklı yaşam egzersizleri ve sağlıklı beslenme desteği" vermeye odaklanan WorkingWell adlı bir program duyurdu.

Sosyal medyada gündem oldu... Dev şirketten ilginç karar Tüm personele uygulanacak

Amazon, Twitter hesabında paylaşılan bir videoda, “AmaZen” odasının personelin zihinsel sağlıklarına odaklanmasına yardımcı olacağını söyledi. AmaZen kabinleriyle ilgili yayınlanan videoda, “Vardiyalar sırasında çalışanlar AmaZen istasyonlarını ziyaret edebilir ve rehberli meditasyonlar, olumlu onaylamalar, seslerle sakinleştirici sahneler dahil, takibi kolay sağlık aktiviteleri içeren kısa videolar izleyebilirler” denildi.

Dev şirkette skandal bitmiyor 10 milyon dolar ceza kesildi
Dev şirkette skandal bitmiyor! 10 milyon dolar ceza kesildi

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

ABD perakende devi, tesislerindeki çalışma koşulları nedeniyle defalarca eleştirilmişti. Ancak AmaZen'le ilgili sorulara yanıt vermedi.

Sosyal medyada gündem oldu... Dev şirketten ilginç karar Tüm personele uygulanacak

Şirketin Twitter’da AmaZen ile ilgili paylaşımına bu yönde gelen birçok tepkinin ardından şirket gönderiyi sildi. Ayrıca bu yaşam odasının, deponun içinde bir tabut gibi olduğuna yönelik de birçok paylaşım yapıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi