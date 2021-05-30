Sosyal medyada gündem oldu... Dev şirketten ilginç karar! Tüm personele uygulanacak

Twitter hesabında paylaşılan bir videoda Amazon, "AmaZen" odasının personelin zihinsel sağlıklarına odaklanmasına yardımcı olacağını söyledi. Ancak sosyal medya kullanıcıları tarafından dalga geçildikten sonra şirket gönderiyi silme kararı aldı.

ODALARIN ÖZELLİĞİ

17 Mayıs'ta şirket, personele "fiziksel ve zihinsel aktiviteler, sağlıklı yaşam egzersizleri ve sağlıklı beslenme desteği" vermeye odaklanan WorkingWell adlı bir program duyurdu.

Amazon, Twitter hesabında paylaşılan bir videoda, “AmaZen” odasının personelin zihinsel sağlıklarına odaklanmasına yardımcı olacağını söyledi. AmaZen kabinleriyle ilgili yayınlanan videoda, “Vardiyalar sırasında çalışanlar AmaZen istasyonlarını ziyaret edebilir ve rehberli meditasyonlar, olumlu onaylamalar, seslerle sakinleştirici sahneler dahil, takibi kolay sağlık aktiviteleri içeren kısa videolar izleyebilirler” denildi.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

ABD perakende devi, tesislerindeki çalışma koşulları nedeniyle defalarca eleştirilmişti. Ancak AmaZen'le ilgili sorulara yanıt vermedi.

Şirketin Twitter’da AmaZen ile ilgili paylaşımına bu yönde gelen birçok tepkinin ardından şirket gönderiyi sildi. Ayrıca bu yaşam odasının, deponun içinde bir tabut gibi olduğuna yönelik de birçok paylaşım yapıldı.

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