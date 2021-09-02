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Ekonomi
BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 02.09.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Sosyal medya kullananlar dikkat! Herkesi ilgilendiriyor... Yeni özellik test ediliyor

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Sosyal medya kullananlar dikkat! Herkesi ilgilendiriyor... Yeni özellik test ediliyor

Sosyal medya platformu Twitter, rahatsız edici etkileşimleri ortadan kaldırmak için "Güvenlik Modu" ismini verdiği yeni özelliği test ettiğini duyurdu.

Özellik ilk olarak dil ayarları İngilizce olan iOS, Android ve Twitter.com üzerindeki küçük bir test grubunda aktif olacak. Güvenlik Modu, nefret söylemlerinde bulunan ya da insanlara sürekli istenmeyen yorumlar gönderen hesapları işaretleyecek ve yedi gün boyunca engelleyecek. Engellenen kişiler bu süre boyunca engellendikleri hesabı takip edemeyecek, Tweet'lerini göremeyecek ve mesaj atamayacak.

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Özellik etkinleştirilmesi durumunda otomatik olarak çalışacak ve kullanıcıları istenmeyen istenmeyen paylaşımlarla uğraşma yükünden kurtaracak. Ancak kullanıcılar otomatik olarak engellenen hesapları görebilecek ve istenmesi durumunda engeli kaldırabilecek. Ayarlar sekmesi üzerinden aktif hale getirilebilecek olan özellikte sistem hem paylaşımları hem de paylaşımı yapan hesapları değerlendirecek. Kullanıcının takip ettiği veya sıklıkla etkileşimde bulunduğu hesaplar otomatik olarak engellenmeyecek.

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Twitter'ın İngiltere Kamu Politikası Başkanı Katy Minshal, Twitter'da güvenlik deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlama konusunda büyük adımlar atmış olmalarına karşın yapılacak daha çok şey olduğunu ifade etti. Minshal, "Twitter'daki rahatsız edici etkileşimleri otomatik olarak azaltmanıza olanak tanıyan ve herkese açık paylaşımların sağlığını iyileştiren Güvenlik Modu özelliğini tanıtıyoruz" dedi.

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Tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi, Twitter da otomatikleştirilmiş ve insanlarla sağlanan denetimleri bir arada kullanıyor. New York Üniversitesi'ne bağlı Stern İşletme Okulu tarafından hazırlanan 2020 raporuna göre, dünya çapında 199 milyon günlük Twitter kullanıcısıyla başa çıkmak için yaklaşık bin 500 kişi çalışıyor.

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Finlandiya hükümeti tarafından hazırlanan nefret söylemi üzerine yapılan bir araştırmada, nefret söylemi söz konusu olduğunda Twitter'ın "teknoloji devlerinin en kötüsü" olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırmanın yazarı Dr. Mari-Sanna Paukkeri'ye göre çözüm, insanlar tarafından eğitilmiş yapay zeka sistemlerinden yararlanmaktan geçiyor: "Kötü şeyler söylemenin pek çok farklı yolu var ve bunları tespit edebilen araçlar yapmak çok zor değil."

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