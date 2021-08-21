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Ekonomi
Haber Giriş: 21.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sosyal medya düzenlemesi geliyor

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Sosyal medya düzenlemesi geliyor

Türkiye’de sosyal medya kanalları için yeni düzenlemelerin geleceği uzun zamandır konuşuluyor ve bu konuda aktif çalışmalar yapılıyor.

Son bilgilere göre sosyal medya kanalları üzerinden bir kişiye hakaret edilmesi durumunda şüphelinin üç aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanması planlanıyor. Yalan haber yayan ve yapanların da 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması hedefleniyor.

Buna ek olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu içerisinde, sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek bir Sosyal Medya Başkanlığı’nın açılabileceği de aktarılıyor.

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