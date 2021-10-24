Sosyal medya devinin kurucusundan korkutan açıklama! Önce ABD, sonra tüm dünya etkilenecek

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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükselerek 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Fed’in de takip ettiği enflasyon göstergesi PCE fiyat endeksi aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 4.3 arttı. Yıllık artış, 1991’den beri görülen en büyük artış olarak kayda geçti.

DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

Twitter CEO’su Jack Dorsey de tüm bu verilerin açıklanması sonrasında korkutan enflasyon tahminini Twitter hesabından duyurdu. Hiperenflasyonun yolda olduğunu ifade eden Dorsey, durumun ilk olarak ABD’de ve sonra tüm dünyada baş göstereceğini iddia etti.

ABD’de artan enflasyona ağırlık vererek, işlerin çok daha kötüye gideceğini belirten Dorsey, sorunun politika yapıcıların beklediğinden daha vahim olduğunu ifade etti.

FED Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde enflasyon baskılarının "Önceden beklenenden daha uzun süreceğini" kabul etmişti.

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TÜM DÜNYAYI ETKİLEYECEK

Twitter CEO’su Jack Dorsey, kendi Twitter hesabından attığı tweet dizisine "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek. Bu oluyor." ifadeleriyle başladı.

Dorsey'e Nijeryalı girişimci Tayo Oviosu'dan yanıt geldi. Oviosu'nun "Evet, Nijerya'da bu durum zihinsel modellerimize işlemiş şekilde yaşıyoruz" ifadelerini kullandığı tweet’ten sonra bir tweet daha atan Dorsey'in ifadeleri ise şu şekilde oldu: "Bu yakında ABD'de gerçekleşecek. Dolayısıyla sonrasında da tüm dünyada."