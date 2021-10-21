Sosyal medya devine talip! 45 milyar dolar teklif edildi

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Venmo, Xoom, Zettle, Honey gibi çeşitli sektörlerden şirketi bünyesinde bulunduran dijital ödeme şirketi PayPal'ın sosyal ağ platformu Pinterest’i satın almak için harekete geçti. Paypal'ın Pinterest için 45 milyar dolar teklif ettiği belirtildi.

Hisse başına 70 dolar verileceği açıklanan satın alma sürecinde iki şirketin yetkilileri satın alma teklifiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan haberlerin ardından Pinterest’in hisseleri yüzde 10’un üzerinde artışla 63 dolara yaklaştı.

Satın alma gerçekleşirse e-ticaret noktasında PayPal'ın büyüme göstereceği belirtildi.

Pandemi süreci de en çok PayPal'a yaramıştı. Çevrimiçi alışverişin artış gösterdiği dönemde PayPal hisseleri 1 yılda yüzde 36 artmıştı.

Öte yandan Pinterest'ın kurucu ortağı Evan Sharp, geçtiğimiz haftalarda LoveFrom’a katılmak için şirketten ayrılma planını açıklamıştı.