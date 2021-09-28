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Sosyal medya bu ilanı konuşuyor! Gerçek ortaya çıktı...

#ABD İstanbul Başkonsolosluğu#İş İlanı#Yüksek Maaş
Sosyal medya bu ilanı konuşuyor Gerçek ortaya çıktı...

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan 11 bin 153 dolarlık iş ilanı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Haftalık çalışma saatinin 40 saat olarak belirtildiği ilan ile ilgili gerçek ise ortaya çıktı.

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Hurriyet.com.tr- ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun resmi twitter hesabından yapılan bir paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşılan iş ilanında 11 bin 153 dolar (Yaklaşık 99 bin TL) maaş ile otomobil tamircisi arandığı belirtildi. İlan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Adaylardan en az 3 yıl bakım onarım tecrübesi istenen ilanda 1 yıl da profesyonel sürücülük tecrübesi istendi. Araçların mekanik yapısı ile ilgili iyi derecede bilgili olması beklenen adaylardan, hastane, polis karakolu gibi şehir ve şehrin çevresi ile ilgili önemli lokasyon bilgilerine sahip olması da bekleniyor. Haftalık çalışma saati ise 40 saat olarak belirlenmiş.

Sosyal medya bu ilanı konuşuyor Gerçek ortaya çıktı...

İlana göre kişiler, konsolosluğun hizmet alanının işletilmesinden ve USG araçları için temizlik ve temel bakım hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacak.

Görevli, Motorpool süpervizörünün gözetimi altında, ABD Konsolosluğu ve bağlı kuruluşlarının hem yolcu hem de kargo taşımacılığı için motorlu taşıtları işletecek.

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5 yıllık sürücü belgesi olması istenen adaylardan, harita ve yol okuma becerisi ile temel bilgisayar bilsine sahip olmaları da istendi.

İSTANBUL KONSOLOSLUĞU: İLAN DOĞRU DEĞİL

Ancak sosyal medyanın diline düşen ilana başvurmak isteyenleri üzecek bir haber geldi. ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Hurriyet.com.tr'ye yapılan açıklamada ise söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, paylaşımın sehven yapıldığı ifade edildi. Konsolosluğun resmi twitter hesabında ise paylaşılan ilan hala duruyor.

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#ABD İstanbul Başkonsolosluğu#İş İlanı#Yüksek Maaş