Sosyal korumaya 2019’da 542 milyar lira harcandı

Buna göre, sosyal koruma harcaması 2019’da, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20.8 artış gösterdi ve 542 milyar 2 milyon lira oldu. Bu harcamanın yüzde 9.4’ünü (533 milyar 168 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu.

Bu yardımlarda en büyük harcama 263 milyar 78 milyon lirayla emeklilere ve yaşlılara yapıldı. Bunu 146 milyar 35 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti. Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2019’da yüzde 12.5 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12.3 olarak gerçekleşti.

Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6.1 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3.4 ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1.5 ile dul ve yetim harcamaları izledi.