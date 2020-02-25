Sosyal konutta ilk kura heyecanı

Karabağlar’da yapılması planlanan 750 konuta 30 bin 187 kişi başvurmuştu. Kuradan ismi çıkan Nezahet Begeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevinçli bir gün yaşadığını söyledi. Daha önce de toplu konut için kura çekimine katıldığını anlatan Begeç, “O zaman nasip olmamıştı ancak bugün ismimi görünce inanamadım. Heyecandan bütün gece uyumadım. Ben 55 yaşındayım, hep kiradayım” diye konuştu. Necla Tırakçı ise 44 yıldır kirada oturduklarını, şimdi ise kendi evine geçme şansını yakaladığını belirtti.