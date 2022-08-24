Sosyal konuta gelir sınırı... Ucuz evi kim nasıl alacak?

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıklayacağı projede ‘gelir sınırı’ belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre İstanbul’da hane geliri 16 bin TL, diğer illerde 14 bin TL altında olanlar başvuru yapabilecek. Böylece gerçek ihtiyaç sahipleri sosyal konut imkanından faydalanacak.

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Uygun ödeme planı sayesinde 81 ilde vatandaş kira öder gibi ev sahibi olurken, 240 aya varan vade imkânı da sağlanacak. Aylık taksitlerin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Bakan Kurum “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmaması gerekiyor” dedi.

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GENÇLERE YÜZDE 20 KONTENJAN AYRILDI

TOKİ eliyle yapılacak konutlar için gelir sınırı dışında evi olmama şartı da aranacak. Bu koşulları sağlayanlar projeler açıklandıktan sonra başvurularını yapacak. Sonrasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Konutların maliyetine devlet desteği de sağlanacağı için özel sektörün satışa sunduğu evlerden daha ucuz olacak. Sosyal konut projelerinde emekliler, şehitler ve gazi yakınları ile engelliler için özel kontenjan ayrılıyor. Bu yıl ise ilk kez listeye gençler de dahil edildi. 30 yaş altındaki kişilere projelerden yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılmasına karar verildi.

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ARSA VE İŞYERİ

Açıklanacak projeler konutla da sınırlı olmayacak. Hazine’ye ait altyapılı arsalar da yine dar gelirli için satışa sunulacak. Konuta başvurmayan vatandaş arsa için başvuru yapabilecek. Bunun için de evi olmaması şartı aranacak. Vatandaş aldığı arsa üzerinde evini yaptırabilecek. Bir de küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi siteleri projeleri hayata geçecek. Bu projeyle üretim ve istihdam desteklenirken, kira öder gibi işyeri sahibi olunması da sağlanacak.

TALEBE GÖRE ÜRETİM

81 ilde hayata geçecek konut projelerinde sayılar talebe göre belirlenecek. Bakan Murat Kurum, il il talep belirlenmesi için valiliklere yazı yolladıklarını açıklamıştı. Bakan Kurum bu projelerle hem dar gelirlinin ev sahibi olacağını, hem de piyasaya çıkan yüzbinlerce konutla satış ve kira fiyatlarının gerileyeceğini ifade etmişti.

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ORTA GELİRLİ İÇİN KAMPANYA

TOKİ eliyle dar gelirli için yapılacak sosyal konut projesinin yanında bir de orta ve orta üstü gelir grubu için çalışma var. Emlak Konut GYO öncülüğünde, özel sektörün de dahil olacağı bir konut kampanyası planlanıyor. Geçmişte de yapılan bu kampanyalarda konut kredi faizleri ve peşinatlar düşmüş, taksit ödemeleri ötelenmişti. Uygun ödeme planı sunan kampanyalar yoğun ilgi görmüştü.