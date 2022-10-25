Sosyal konut, kiraları etkiler mi? Uzmanlar değerlendirdi

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’'in temelleri bugün atıldı. TOKİ eliyle hayata geçirilen projede, 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun temelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen toplu törenle atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı proje kapsamında, 2 yılda 250 bin konut, 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri dar gelirli vatandaşlara sunulacak. 5 yılda konut sayısı 500 bine, işyeri sayısı 50 bine çıkacak.

CNN Türk ekranlarına konuşan uzmanlar, tarihi projenin kira ve konut fiyatlarına etkilerini değerlendirdi.

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ÇOK HIZLI YOL ALDI

Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik

Özellikle bu alt gelir grubuna yapılmış kampanya bir ihtiyaç neticesinde oldu. Son 1 - 1.5 yılda kira ve gayrimenkul fiyatlarında olağandışı bir artış gözlemledik.

TOKİ geçmişte 1 milyon 200 bin civarında konutu Türkiye'de yapıp hak sahiplerine teslim etmiş bir kurum. Tam bu noktada, kuruluş amacına uygun olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük gayrimenkul projesi onaylandı. Çok hızlı da yol alındı.

Proje açıklandıktan iki ay sonra şu anda temel atma töreni yapılıyor. Bunun hazırlıklarının aylar sürmesi gerekiyordu. Bu kurumlarda çalışan yetkililerle görüştüğümde, geceleri ışıkların açık olduğunu söylemişlerdi. Ki böyle bir çalışma olmasa bu temel atma töreni söz konusu olmazdı.





MUTLAKA KİRA PİYASASINA ETKİSİ OLACAKTIR

Gayrimenkul Uzmanı Ayşe Fügen Arda

Tabi ki çok önemli bir proje Türkiye için, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için. İnanılmaz büyük bir fırsat. Şimdiden hayırlı olsun.

Tabii ki, fiyatları ilk 17 ilde hemen o bölgelerde en dar çerçevede olmak üzere, geniş çerçevede olmak üzere mutlaka fiyatları etkileyecektir.

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Gözden Kaçmasın Tarihi sosyal konut projesinde temeller atıldı... Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı Haberi görüntüle

Bu evlere insanlar kendileri taşınacak. Onlar da kirada oturan kişiler. Onlardan boşalacak evler de mutlaka kira piyasasına etkisi olacaktır.

‘FİYATLAR DÜŞECEK’

sosyal konut hamlesi ile dar gelirli için konut üretilirken aynı zamanda kira ve fiyat artışları da dizginlenecek. Son yıllarda üretimdeki yavaşlama nedeniyle birçok ilde konut arzı ihtiyacın gerisinde kaldı. Bu da fiyat artışını beraberinde getirdi. Piyasaya sunulacak yeni arz ile fiyatların da dengelenmesi bekleniyor.

Bakan Kurum geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Sosyal konutlar yapılınca emin olun ki gayrimenkul fiyatları düşecek. Bu projeyi duyurmamızla birlikte düşüşe geçmeye başladı. Hem kiralar hem de gayrimenkul fiyatları düşecek.”