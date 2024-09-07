Sosyal güvenlik sistemi masaya yatırılacak... Kıdem tazminatı tartışması sürecek

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ESNEK çalışma, sosyal güvenlik reformu ve kıdem tazminatı tartışmaları yeniden başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program’a göre, yılın ilk çeyreğinde yeni nesil çalışma modelleri olarak geçen esnek çalışma modelleriyle ilgili mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise sosyal güvenlik sistemi masaya yatırılacak, yılın ikinci çeyreğindeki sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler tamamlanacak. Programın önemli bir detayı da tamamlayıcı emeklilik sistemi olacak. İşverenlerin de katkı vereceği sistem “kıdem tazminatı alternatifi olduğu” gerekçesiyle eleştiriliyor.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Çalışma mevzuatında şu anda esnek çalışmaya ilişkin düzenlemeler var. Ancak bu kez, düzenlemelerin tekrar gözden geçirilip yeni bir esnek çalışma mevzuat oluşturulması planlanıyor. Bu konudaki takvim de netleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan programa göre, TBMM’de yeni yasama yılı açılıp 2025 yılı bütçesi geçtikten sonra esnek çalışma yasaları gündeme gelecek. Yapılacak düzenlemeler içinde iki kritere yer verildi. İş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek değişiklikler yapılacak. Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu’nun son toplantısında da bu konu gündeme gelmişti.

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SÜRELİ ÇALIŞMAYLA BAŞLAYACAK

Esnek çalışma için atılacak ilk adımlardan biri belirli süreli çalışma olacak. Şu anda bir çalışanla “belirli süreli iş sözleşmesi” yapılabilmesi için somut bir gerekçe aranırken, yasal değişiklikle somut gerekçe olmadan da belirli süreli sözleşme yapılmasının önünün açılması planlanıyor.

SOSYAL GÜVENLİK İKİNCİ ÇEYREKTE

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından sık sık tartışılan sosyal güvenlik sistemi ise 2025 yılının ikinci çeyreğinde masaya yatırılacak. Burada da “sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceliklendiren düzenlemeler” esas olacak. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de, emeklilikle ilgili Avrupa ülkelerindeki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Dünya ortalamasına baktığımızda üç-dört çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemize baktığımızda iki çalışana bir emekli olduğunu görüyoruz. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım” demişti.

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OTOMATİK KATILIM GÜNDEMDE

OVP’deki yapısal düzenlemeler arasında “Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır” ifadesi de yer aldı. Yapılacak düzenleme ise kanun olacak. Tamamlayıcı emeklilikle ilgili düzenleme yapılacağı daha önce de programlara girmiş ancak itirazlar nedeniyle uygulanmamıştı. Tamamlayıcı emeklilik sistemine işverenlerin de dahil olması ve zorunlu olarak uygulanması durumunda bu sistemin kıdem tazminatının yerine geçmesi öngörülüyor. Bu durumda işverenler kıdem tazminatı yerine aylık belirli bir tutarı bu sisteme yatıracak, çalışan da emekli olunca tamamlayıcı bir maaş alarak sistemden yararlanacak.