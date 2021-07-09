Sorunlu krediler için üç yıllık plan

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım faaliyetleri olarak tanımlanan çözümleme süreciyle ilgili olarak kredi tahsis biriminden bağımsız bir çözümleme biriminin kurulması, üç yıllık sorunlu alacak yönetim stratejisi ve yıllık operasyonel planlarının hazırlanması zorunlu tutuldu.

ÇÖZÜMLEME BİRİMLERİ

BDDK’nın Bankaların Kredi İşlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına yönetmeliği ile sorunlu alacak ve kredi tahsis süreçlerine ilişkin rehberler yayımladı.

Kaynaklar, uygulamanın amacının vatandaşa ve iş dünyasına kolaylık sağlamak amacıyla, bankaların kaynaklarının daha verimli yönetimi olduğunu söyledi. Yönetmeliğe göre, brüt donuk alacak tutarının sektörün toplam brüt donuk alacak tutarına oranı binde beş veya üzerinde olan bankalarca, sorunlu alacakların yönetimi ve makul bir süre içinde azaltılması amacıyla, sorunlu alacak stratejisi ve çözümleme birimleri oluşturacak.

Söz konusu oranın hesaplanmasında bir önceki yıl sonu verisi kullanılacak. Yapılacak denetimler ve değerlendirmeler sonucunda bankaların sorunlu alacaklarında ya da alacaklardan dolayı edinilen varlıklarında, yüksek ya da artan düzeyde artış, hızlı kredi büyümesi veya düşük karşılık ayırma oranları gibi kredi riskinde artışa işaret eden durumların tespit edilmesi halinde, BDDK bu bankalardan da sorunlu alacak stratejisi ve çözümleme birimleri kurulmasını isteyebilecek.

Sorunlu alacakları için bankalar stratejilerini gösteren üç yıllık bir plan hazırlayacak. Bankalar, sorunlu alacak stratejileri ve uygulanacak iyileştirici aksiyonları her yıl eylül ayının sonuna kadar BDDK’ya gönderecekler. Bankalar, olası bir çıkar çatışmasının önüne geçilmesini önlemek için kredi tahsis birimlerinden bağımsız bir fonksiyon olarak ayrı çözümleme birimleri oluşturacak.

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