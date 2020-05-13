Sony'nin karı sert düştü

Japonya'nın elektronik ve eğlence şirketi Sony Corp dördüncü çeyrek faaliyet kârının %57 düştüğünü açıkladı ve koronavirüs salgınıyla ilgili

belirsizlik nedeniyle cari yıla yönelik görünüm açıklamadı.



Sony koronavirüsün akıllı telefon görüntü sensörleri, kameralar ve TV'ler için talebi olumsuz etkilemesiyle, Ocak-Mart çeyreğinde 35.45 milyar yen (331 milyon dolar) faaliyet kârı açıkladı. Sony'nin faaliyet karı bir önceli yılın aynı döneminde 82.73 milyar yen olmuştu.



Refinitiv anketine katılan dokuz analistin tahmininin ortalamasına göre Sony'nin 73.77 milyar yen kâr açıklaması bekleniyordu.



Koronavirüs tecrit uygulamalarının ekonomik etkisine yönelik belirsizlik devam ediyor ve bu da yılın ilerleyen dönemlerinde tüketici aletlerinin satışını tahmin etmeyi zorlaştırıyor.



Mart ayında sona eren yıla ait faaliyet kârı, art arda iki yıllık rekor seviyelerin ardından bir önceki yıla göre %5.5 düşüşle 845.46 milyar yen oldu.



Sony salgının etkisinin, yıllık kârı 68.2 milyar yen düşürdüğünü, bunun 35.1 milyarının tüketici elektroniği biriminde olduğunu açıkladı. Dünya genelindeki hükümetlerin virüsü sınırlamak