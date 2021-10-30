Sony Xperia Pro-I tanıtıldı; adeta bir fotoğraf makinesi

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Zeiss imzalı optiklere sahip olan Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon, özellikle arkasındaki ana kamerası ile fark yaratıyor. f/2.0-4.0 değişken diyaframlı ve OIS destekli 12 megapiksel ana geniş açı kameranın içinde, tam 1 inç boyutunda Exmor RS sensör yer alıyor. Bu gerçekten büyük sensör ile telefon çok iyi fotoğraflar ve videolar çekebiliyor.