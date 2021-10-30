Sony Xperia Pro-I tanıtıldı; adeta bir fotoğraf makinesi

Zeiss imzalı optiklere sahip olan Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon, özellikle arkasındaki ana kamerası ile fark yaratıyor. f/2.0-4.0 değişken diyaframlı ve OIS destekli 12 megapiksel ana geniş açı kameranın içinde, tam 1 inç boyutunda Exmor RS sensör yer alıyor. Bu gerçekten büyük sensör ile telefon çok iyi fotoğraflar ve videolar çekebiliyor.
Dar gelirliye destek hamlesi
O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın
Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişiler
Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....