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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 08:05 | Son Güncelleme:

Sony kullanıcı sayısını artırmak istiyor

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Sony kullanıcı sayısını artırmak istiyor

Sony CEO'su Yoşida "Bağlandığımız 160 milyon insan sayımızı 1 milyara çıkarmak istiyoruz" dedi.

Japon elektronik devi Sony yeni iş stratejisi kapsamında oyun, anime ve eğlence sektörü dahil küresel düzeyde 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sony yeni iş stratejileri kapsamında teknoloji ve eğlence yatırımı olarak Mart 2024'e kadar 2 trilyon yen (18 milyar dolar) yatırım yaparak kullanıcı sayısını 6 kat artırmayı hedefliyor.

Çevrim içi basın toplantısı düzenleyen Sony Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yoşida Keniçiro, "Şu an bağlandığımız 160 milyon insan sayımızı 1 milyara çıkarmak istiyoruz." dedi.

Yoşida, iş stratejisi kapsamında hedefe ulaşılmasında yeni teknolojilerin önemine değinerek, "İçerik üretmek ve bunları müşterilere sunmak açısından teknoloji önemli" diye konuştu.

Sony dışındaki firmalarla iş birliği sinyali veren Yoşida, "Hedef için bir yol halihazırda sahip olduklarımızı genişletmek ve diğer bir yol yeni ilgi alanları oluşturmak" ifadesini kullandı.

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