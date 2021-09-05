Sonunda parçalamışlardı! Yeniden satışa çıkmaya hazırlanıyor

Aykırı duruşu ve çarpıcı duvar resimleriyle tanınan Banksy, 'Kırmızı Balonlu Kız' adlı eserinin, 2018 yılında Sotheby's müzayede salonunda satıldıktan hemen sonra, çerçevesine yerleştirilimiş kesme cihazıyla kendisini imha etmeye başlamasıyla sanat dünyasını bir kez daha sarsmıştı. Eseri açık artırmada satın alan koleksiyoncu, 1 milyon 100 bin sterlin ödemişti.

Tuvalin alt yarısı kalın kenarlı çerçeveye gizlenmiş doğrama mekanizması tarafından lime lime edilmiş ve geriye sadece beyaz fon üzerinde tek bir kırmızı balon olan kısım kalmıştı. 'Kırmızı Balonlu Kız'ın kendisini parçalayışı izleyicileri şaşkına çevirmiş, Banksy de bu anın videosunu Instagram sayfasından Picasso'nun "Yok etme dürtüsü de yaratıcı bir dürtüdür" alıntısıyla paylaşmıştı.

Banksy videonun altına düştüğü notta, "Birkaç yıl önce, bir gün açık arttırmada satılması ihtimaline karşı tablonun içine gizlice bir kağıt öğütme cihazı yerleştirmiştim" diye yazmıştı.

Tablo parçalandıktan sonra 'Çöpteki Aşk' adını aldı ve uzmanların tahmin ettiği gibi değeri de yükseldi. Eserin 14 Ekim'de Sotheby's müzayede salonunda yapılacak açık artırmada 4 ila 6 milyon sterline satılabileceği tahmin ediliyor.

Kalp şeklindeki kırmızı bir balona uzanan küçük bir kız çocuğunu canlandıran 'Kırmızı Balonlu Kız' tablosunun orijinali Londra'nın doğusunda bir duvara şablonla çıkarılmış, sayısız kere kopyalanıp Banksy'nin en çok bilinen görsellerinden biri haline gelmişti.

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