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Ekonomi
Neşe KARANFİL / ANKARA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sönmez: Fon devredilen hiçbir şirketi satmadı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Sönmez: Fon devredilen hiçbir şirketi satmadı
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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Fon’un bütçe ya da Hazine’yi fonlamak için kurulmadığını belirterek, bugüne kadar kendisine devredilen hiçbir şirketi satmadığını, rehin vermediğini, herhangi bir krediye konu etmediğini söyledi.

Sönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2019 yılına ilişkin faaiyetlerinin değerlendirildiği toplantıda bir sunum yaptı. Sönmez Fonu devletin yatırım yapan bir kolu olarak dizayn etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “TVF konsolide ettiği iştiraklerin nakdine ve malvarlıklarına dokunmaz. Ziraat Bankası, BOTAŞ’ın, THY’nin kasasındaki para bizim paramız değil. Onlardan en iyi ihtimalle temüttü geliri alırız” dedi. Sönmez, toplam aktiflerinn yaklaşık 1.5 trilyon lira civarında olduğunu, 1 milyar euro da borçları olduğunu belirterek, bu yıl için Fondaki şirketlerin portföy değerlerinin çıkarılmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını belirtti.

FİNANS MERKEZİ İÇİN YASA TEKLİFİ

Sönmez, İstanbul Finans Merkezi inşaatının yüzde 50’ler seviyesinde tamamlandığını belirterek, 2022 ortasında projenin tamamlanacağını söyledi. Sönmez, “Çok yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışarak ilgili kanun teklifi Meclis’e gelecek. Bugün Londra ve Dubai de belli teşvikler var bu teşvikler kanun çerçevesinde oluşturuluyor. Belirli bir altyapıyı oluşturmanız lazım. Bu kanuni altyapıyı oluşturmadan İFM’yi açamazsanız. Konu tam olgunlaşmadı çalışmalar sürüyor” dedi.

ŞEFFAF BİR YAPI

Turkcell’de geçmişten kaynaklanan birçok dava olduğunu bu davalar nedeniyle genel kurulların yapılamadığını ve temettü dağıtılmadığı için yatırımcının güveninin sarsıldığını anlatan Sönmez, devir sonrası şeffaf bir yapı oluşturulduğunu belirtti. Sönmez, Borsa İstanbul’un 30 Kasım 2020 tarihinde 200 milyon dolar bedel ile yüzde 10 hissenin Katar Yatırım Otoritesine (QIA) satışına ilişkin de bilgi verdi. Sönmez, bu satış işleminden dolar bazında yüzde 63 getiri sağlandığını, 77.5 milyon dolarlık gelir kazanıldığını söyledi.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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