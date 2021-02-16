Sondaj kuyusu yapım işi yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Mardin İli ve İlçelerinde Muhtelif Ünitelerde 4020 metre İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açma yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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