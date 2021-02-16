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Ekonomi
Haber Giriş: 16.02.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Sondaj kuyusu yapım işi yaptırılacaktır

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Sondaj kuyusu yapım işi yaptırılacaktır
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Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca içme suyu sondaj kuyusu açma işi yaptırılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Mardin İli ve İlçelerinde Muhtelif Ünitelerde 4020 metre İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açma yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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