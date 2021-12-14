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Sona gelindi! 27 yıllık hayal gerçek oluyor

#Atık Su Arıtma Tesisi#Tesis#Atıksu
Sona gelindi 27 yıllık hayal gerçek oluyor

1994 yılında planlaması yapılan ve çeşitli sebeplerle yapımı sürekli olarak ertelenen Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisinde, 27 yıl sonra inşa edildi. Yaklaşık 180 milyon liralık yatırımla inşa edilen tesiste arıtma denemelerine bu ay içerisinde başlanacak.

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1994 yılında planlama çalışmalarına başlanan ama çeşitli sebeplerle hayata geçirilemeyen Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi projesinde yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlandı. 2019 yılında proje ve yapım ihalesi gerçekleştirilen Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisinin inşaat çalışmalarına 2020 yılında başlandı. Yaklaşık 1,5 yıldır yapım çalışmaları devam eden Atık Su Arıtma Tesisinde deneme çalışmalarına bu ay başlanacak. 3 ay sürecek olan deneme çalışmalarının ardından 2022 yılının Mart ayında tesis faaliyete geçecek.

TESİSTE 38 BİN METREKÜP SU ARITILACAK

47 bin metrekarelik alanda inşaat çalışması başlayan Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi tamamlandığında 1. kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp, 2. kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabilecek kapasitede olacak. Atık Su Arıtma Tesisi, Avrupa Birliği projesinin finansmanının yüzde 85 Avrupa Birliği, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9’u da Kastamonu Belediyesi tarafından karşılanacak.

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TESİS, KENDİ ELEKTRİK ENERJİSİNİ KENDİSİ KARŞILAYACAK

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47 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Atık Su Arıtma Tesisi kendi elektriğini üretecek. Tesisin çamur havuzunda oluşacak metan gazı kurulacak enerji üretim tesisiyle elektrik enerjisine çevrilecek. Kurulacak elektrik üretim tesisiyle, Atık Su Arıtma Tesisinin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

ARITMA SONUCUNDA KURULUK ORANI YÜZDE 90 OLAN ÇAMUR ELDE EDİLECEK

Atık Su Arıtma Tesisinde arıtma sonucunda kuruluk oranı yüzde 90 olan çamur elde edilecek. Bu çamur çimento fabrikalarında ve sunta fabrikalarında yakılmak üzere bertarafı planlanıyor. Yüzde 90 kuruluk oranındaki çamur kalori değeri bin 600- bin 800 kalori olacağı öngörülüyor. Ayrıca çamurun Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde, Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde ve bazı köy tarımsal faaliyetlerde kullanılabilmesi için testler devam ediliyor.

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“180 MİLYON LİRALIK YATIRIMDA SONA GELİNDİ”

Tesis hakkında bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Atık Su Arıtma Tesisinde yaklaşık 180 milyon liralık bir yatırımın hayata geçirileceğini belirterek, “Yüzde 85’i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yüzde 9’u da Kastamonu Belediyemizden karşılanıyor. Projesi, ihalesi dahil olmak üzere hepsi son 2 yıl içerisinde yapılıp çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 1,5 yıl öncede inşaatın yapım çalışmalarına başlandı. İnşallah tesiste bu ay çalışmalara başlıyoruz. Mart ayı içerisinde de Allah nasip ederse teslimi bizlere yapılacak. Buraya gelen atık su, üç aşamalı bir arıtmadan geçtikten sonra katı atıklarda buradaki tanklarda çürüttükten sonra bundan hem enerji elde edilmiş olacak hem de yaklaşık bin 800 kalorilik katı atıkların toplanması olacak. Bu yakıt olarak ta kullanılabilir, gübre olarak ta kullanılabilir. Tamamen organik olacak. Burada su arıtıldıktan sonra dere yatağına da tekrar geri verilecek. Şehrin kanayan yarasıydı, Karaçomak Deresinden geçen bu atıkların olduğu gibi aşağıdaki bölümlerde tarlalarımızda kullanıldığını düşündüğümüzde ciddi bir risk altındaydık. Bundan sonra o risk ortadan kalkmış olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

15 MİLYON AVROLUK ASBEST BORU HATTI DA YENİLECEK

Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi projesinde sona gelindiğini belirten Vidinlioğlu, büyük bölümü asbest boru olan 50 yıllık altyapının da bir an önce elden geçirilmesi gerektiğini, 15 milyon avroluk altyapının yenilenmesine yönelik çalışmaları da kendisinin gerçekleştireceğini söyledi.

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#Atık Su Arıtma Tesisi#Tesis#Atıksu

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