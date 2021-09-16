Son yapılandırma 6.2 milyar lira getirdi! Ağustos bütçesi 40.8 milyar lira fazla verdi

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Ağustos ayında bütçe 40.8 milyar lira fazla verdi. Böylece ocak-ağustos dönemi bütçe açığı 37.5 milyar liraya gerilemiş oldu. Ağustos ayın bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 146 milyar 539 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 31.6 artışla 105 milyar 703 milyon liraya ulaştı. Ağustos ayında başvuruları hala devam eden 7326 sayılı yasa çerçevesindeki yeni yapılandırmadan bütçeye 6.2 milyar lira geldi.

FAİZE 13.6 MİLYAR LİRA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre ağustos ayında bütçe giderleri yüzde 31.6 oranında artarken, faiz dışı harcamalar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.5 oranında artarak 92 milyar 46 milyon lira oldu. Ağustos ayında mal ve hizmet alım giderleri yüzde 39.5 artışla 7.7 milyar lira, sermaye giderleri altında yer alan yatırım harcamaları yüzde 81.9 oranında artışla 7.4 milyar lira, cari transferler de yüzde 31.6 oranında artışla 40.3 milyar lira oldu. Faiz harcamaları ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.8 artışla 13.6 milyar lira oldu.

Ağustos ayında vergi gelirleri yüzde 33.2 oranında artışla 131.1 milyar liraya yükseldi. Vergi gelirleri içinde ithalde alınan KDV’deki artış dikkat çekti. Geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 66.9 oranında artan bu kalemden 21.9 milyar lira gelir geldi. Kurumlar Vergisi tahsilatı ağustos ayında yüzde 64.2 oranında artışla 46.4 milyar lira, Gelir Vergisi de yüzde 44 artışla 19.3 milyar lira arttı. Yurtiçi mallar üzerinden alınan dahilde alınan KDV’den yüzde 26.7 oranında artışla 11 milyar liralık gelir geldi. ÖTV gelirleri ise ağustos ayında yüzde 20.9 oranında geriledi. ÖTV’nin gerilemesinde petrol ve doğalgazdan alınan ÖTV’deki yüzde 64.4 oranında düşüş etkili oldu. Bu kalemdeki düşüş akaryakıtta uygulanan eşel mobil sisteminden kaynaklanıyor. Ayrıca sigara üzerinden alınan ÖTV’de yüzde 14.7’lik, dayanıklı tüketim ürünleri üzerinden alınan ÖTV’de de yüzde 27.8’lik gerileme oldu.

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19.9 MİLYAR LİRA GELİR

9 Haziran 2021 tarihinde yasalaşan 7326 sayılı çerçevesinde getirilen son yapılandırmada başvuru tarihi uzatılmıştı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları, ilk taksitlerini de 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. Şimdiye kadar başvurusunu yapıp peşin ya da ilk taksidini ödeyenlerden bütçeye 6 milyar 211 milyar lira gelir geldi. Geçen yıl çıkarılan 7256 sayılı yasa çerçevesindeki yapılandırmanın da ödemeleri devam ediyor. Bu yapılandırmadan da 31 Ağustos tarihi itibariyle gelen gelir 19 milyar 930 milyon lirayı buldu.