Son ‘raunt’

ABD’li markanın Türkiye’deki bayilik haklarını Suudi bir şirket aldı. Üç yıl önce İstanbul’da kurulan 2 milyon lira sermayeli Sport Brothers Yaşam Merkezi AŞ hızla şubeleşme yoluna gitti. Cihangir, Etiler, Kozyatağı, Acıbadem gibi gözde semtlerde şubeleri bulunan 9Round’un aboneleri, 1 Haziran itibari ile yeniden üyesi oldukları salonlara gitti.

Ancak gidilen her salonun kapalı olduğu anlaşıldı. Üyeler, şirketin Üsküdar’daki merkezine ulaşmaya çalışsa da sonuç alamadı. Spor hocaları ile temasa geçen üyeler aldıkları yanıt ile şok oldu. Salonların kapandığı haberini alan üyeler, 9Round’un ABD’deki merkezinden ise “İflas ettik, Türkiye’deki operasyonları durdurduk. Ücret iadesini de yapamayacağız” yanıtını aldı. 13 Haziran akşamı ise hem 9Round’un Türkiye’ye yönelik web sitesi ve sosyal medya hesapları kapandı.

Üyelerin bir bölümü, aldıkları olumsuz yanıt üzerine yargı yoluna gitti. Müvekkili Cangür Günaydın’ın ödediği ücretin iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurduklarını söyleyen Av. Mehmet Özgür Yıldırım, “Müvekkilin üyesi olduğu Kozyatağı şubesinde 200 kişi mağdur. Diğer şubeleri de dahil ettiğimizde mağdur kitlesi çok daha büyüyor. Spor salonu çalışanları da iflastan haberdar olmadıklarını, kendilerinin de şirketten alacakları bulunduğunu söyledi” dedi.

MALİ YAPI BOZULDU

Suudi şirketin Avukatı Zeynep Çakır Ünal ise Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Pandemi sürecinde salonlar kapalı kaldı. Bazı üyeler aboneliklerini iptal etti. Bu süreçte, mülk sahipleri de hiç yardımcı olmadı. Şirketin mali yapısı bozumdu. Bu nedenle faaliyetlerin durdurulması kararı alındı. Çalışanların hakları eksiksiz ödendi. Üyelerin kalan paralarının iadesi için de ABD’deki merkez ile görüşmeler yürütülüyor; çözüm bulunmaya çalışılıyor.”