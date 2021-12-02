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Son günlerin en çok konuşulan ismi... Bu kez CEO'su olduğu şirket için flaş karar aldı

#Jack Dorsey#Twitter#Square
Son günlerin en çok konuşulan ismi... Bu kez CEOsu olduğu şirket için flaş karar aldı

Jack Dorsey son günlerin en çok konuşulan isimlerinden... Twitter CEO'luğundan iki gün önce istifa eden Dorsey şimdi ise ödeme şirketi Square'ın adını değiştirdi.

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Twitter CEO'luğundan iki gün önce istifa eden Jack Dorsey'in ödeme şirketi Square, kurumsal unvanını "Block" olarak değiştirme kararı aldı.

Dorsey yıllar önce kurduğu ödeme platformu Square'e ağırlık vereceğini aktarmıştı. Değişiklik 10 Aralık'ta resmiyet kazanacak.

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Yeni isimle birlikte uzun süredir kripto paralar ve blok zincir (blockchain) teknolojisiyle ilgilenen Dorsey, şirketin yönünü tam anlamıyla buraya çevirmiş oldu.

Block'un kurucu ortağı ve CEO'su Jack Dorsey yaptığı açıklamada, “Square markasını, ait olduğu yer olan Seller işimiz için oluşturduk. 'Block' yeni bir isim, ancak ekonomik güçlendirme amacımız aynı kalıyor. Nasıl büyüdüğümüz veya değiştiğimiz önemli değil, ekonomiye erişimi artırmaya yardımcı olacak araçlar oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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2009 YILINDA KURMUŞTU

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Finansal hizmetler ve dijital bankacılık alanlarında hizmet veren şirket, 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu. İlk platformunu 2010 yılında piyasaya sürdü.

Square'in (yeni adıyla Block) bünyesinde ödeme sistemi Cash App, müzik yayın platformu Tidal ve Bitcoin odaklı finansal hizmet segmenti TBD54566975 bulunuyor.

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GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTİFA ETMİŞTİ

Dorsey, 2015′ten beri hem Twitter’ı hem de Square’i yönettikten sonra Pazartesi günü Twitter CEO’su olarak diğer işinden istifa etti. Twitter’ın “kuruculuğundan ayrılmaya hazır” olduğuna inandığını ve artık Square’in büyümesine kendini adamak için daha fazla zamanı olacağına inandığını söyledi. Ancak Dorsey’in kripto para birimine olan hayranlığına da odaklanması bekleniyor.

Haber, Facebook’un CEO Mark Zuckerberg’in metaverse adı verilen sanal bir dünya inşa etme planını yansıtmak için adını Meta olarak değiştirmesinden yaklaşık bir ay sonra geldi.

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#Jack Dorsey#Twitter#Square

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