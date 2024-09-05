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Son dakika... Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

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#Yurt#Osman Aşkın Bak#Gençlik Ve Spor Bakanı
Son dakika... Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 11:04

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz" dedi.

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Üniversiteli gençleri ilgilendiren yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yurt yerleştirme sonuçlarının duyurulduğunu açıkladı. e-Devlet üzerinden kontroller sağlanacak.

Bakan Bak "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz" dedi.

Bak "İlk aşamada, yüzde 88’lik bir yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza attık" ifadesini kullandı.

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#Yurt#Osman Aşkın Bak#Gençlik Ve Spor Bakanı

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