Son dakika... Yurt dışında doğdu, yerli ve milli oldu! Küresel markalara hamburgerle meydan okuyorlar

Küresel markaların tekelinde olan hamburger sektörü yerli ve milli atılımlarla yeni bir boyuta geçti. Hemen her semtte birkaç tane hamburgerci açılmaya başladı.



Hamburger sektörünü Türkiye’de millileştiren girişimciler hızla kendi aralarında rekabet de etmeye başladı. Çeşitli menüler sunarak müşteri çekmeye çalışan girişimciler, şatafatlı restoranlarıyla da müşterileri cezbetmeye başladı. Fiyat açısından da kampanyalar düzenleyerek rakiplerinden ayrışmak isteyen hamburgerciler restoran sayılarını da her geçen gün artırıyor.



SAĞLIKLI BESİN ÖNE ÇIKTI



Uzun yıllardır hamburgerdeki sağlıklı mı sağlıksız mı sorusuna cevap verdiklerini dile getiren girişimciler, yerli ve milli ürünler ile katkısız hamburger sunduklarını ve yüzde 100 doğal olduğunu belirttiler.



HERKES MEMNUN OLUYOR



Uzun yıllardır hamburger sektöründe yerlilik var ancak bu durum sadece Taksim civarında yoğunlaşmış ve çeşitliliği bugünkü kadar fazla değildi. Islak hamburger ile başlayan yerli hamburger serüveni günümüzde yurt dışındaki trendler de takip edilerek onlarca çeşide ulaştı. Hamburgerciler yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirdikleri satışlarda hem üreticiyi hem sanayiciyi hem de tüketiciyi memnun ediyor.

HAMBURGER'İN TARİHİ 19. YÜZYILA DAYANIYOR

19. yüzyılın ortalarında, Almanya'nın Hamburg şehrinden bir tüccar, ticaret amacı ile gittiği Orta Asya'da Tatar Bifteği'ni görüp Almanya'ya getirdi ve onu Hamburg Bifteği olarak satmaya başladı. Hamburg Bifteği'ni keşfeden bir aşçı bu eti kızartarak servise sundu ve ona 'Hamburg'a ait' anlamına gelen 'hamburger' adını verdi.



Oktay Günana - The Professor's Burger Lab



Hamburger sektöründeki hareketliliği keşfeden girişimci Oktay Günana, kendisinin yarattığı The Professor's Burger Lab ile hizmet vermeye başladı. Yerli burgerlara gösterilen ilginin yüksekliği nedeniyle sektöre yatırım yapmaya karar verdiklerini belirten Günana “Global bir marka olma hayali ile yola çıktık. Birinci yılımızda 2’si yurtdışı olmak üzere 5 franchise teklifi aldık. Getirisinden ziyade yerli bir dünya markası olma peşindeyiz” dedi.



KÖFTE DE EKMEK DE ŞEFİN ELLERİNDEN ÇIKIYOR



Hamburgerlerin köftelerinden ekmeğine kadar reçetesinin şeflerine ait olduğunu belirten Günana “Küresel çapta yerli burger markalarımızın çok yakın zamanda nam salacağına inanıyoruz. Son bir yılda yüzde 30 büyüme sağladık. Hamburger köftelerimizde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır. Aksine protein kaynağıdır. Hamburger ekmeğimizde çok hafif ve lezzetlidir. Tüm işlemler müşterilerimizin gözünün önünde yapılıyor. Arka planda gizli saklı yapılan bir iş değil. İsteyen müşteriler mutfağımıza girip bakabilir” açıklamasında bulundu.



Şef Ümit Kılıç ve girişimci Oktay Günana



TAMAMEN SAĞLIKLI



Küresel markalara atıfta bulunan Günana “Bizi Küresel çaptaki zincir burgercılerden ayıran en önemli özellik burgerlerımızın tamamen sağlıklı olmasıdır. Etlerimiz Balıkesir ve Afyon’dan düzenli olarak getirilip belirli bir süre soğuk hava depolarımızda dinlendirildikten sonra işleme alınıyor. Yerli ve milli sermayeyi kullanarak satış yapıyoruz. Hem paramız ülkede kalıyor hem de sağlıklı besinlerle mutlu şekilde masadan kalkıyoruz” dedi.





YÜZDE 30 KAZANÇ VAR



Tek bir hamburger satışından ortalama olarak kazancını açıklayan Günana sözlerine şöyle devam etti:



“Ortalama bir hamburgerin kazancı aylık ciroya göre değişkenlik gösterebiliyor. Yüzde 15 ile yüzde 30 arası değişmektedir. Bu oran sürüme göre de artabiliyor. Ne kadar çok satış yapılırsa o kadar kazanç artıyor. Hamburger sektöründe işler şu an için oldukça iyi gidiyor. Bundan sonraki süreçte de katlanarak devam etmesini umuyoruz. Yaptığımız yatırımların geri dönüşünün kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz.”

Ercan Narinç - Ercan Burger



Türkiye’de 55 adet şubesi bulunan Ercan Burger’ın sahibi Ercan Narinç, sağlıklı beslenme için hamburger sektörüne giriş yaptıklarını söyledi.

Narinç “Ülkemizde burger piyasasına hakim olan küresel çaptaki marka burgerlarının uzun bir zamandır sağlıksız olduğunu düşündüğüm için herkese sağlıklı burger yedirmek düşüncesiyle yola çıktık. Bizim burgerlerımızın yüzde 100 doğal ve doyurucu olması dolayısıyla bize gelen konuklarımız bir daha küresel çaptaki burger markalarına yönelmiyorlar. Etlerimiz bize özel olarak Trakya bölgesinde üretiliyor” dedi.





ÖZEL FORMÜLLERİMİZ VAR



Hamburgerlerde özel formüller bulunduğunu belirten Narinç “Her markanın olduğu gibi bizim de etlerde kullandığımız özel formüllerimiz bulunuyor. Bununla birlikte etlerimizin içeriğinde tatlandırıcı, renklendirici gibi herhangi bir kimyasal ürün kesinlikle kullanılmamaktadır. Özel formülümüz, özel baharat ve kurutulmuş özel sebzelerden oluşmaktadır. Küresel çaptaki veya diğer yerli burger markalar için yorum yapmam doğru olmaz. Biz hamburgerlerimizi bildiğimiz baharat ve doğal sebzeler ile üretiyoruz. Kalori hesabını baz almazsak ürünlerimiz yüzde 100 doğal ve sağlıklıdır.” açıklamasında bulundu.

55 ŞUBEMİZ VAR



Türkiye’nin en büyük yerli hamburger markası olduklarını belirten Narinç “Türkiye'nin en büyük yerli burger markası olarak 55 şubeye sahibiz. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bu sayıyı 145 şubeye çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 Aralık ayı itibariyle toplam 220 şube hedefimiz bulunuyor” dedi.





KÜRESEL MARKALAR KÜÇÜLMEYE GİDECEK



Yıllardır Türkiye’de hakim olan küresel hamburger markalarına ilişkin olarak Narinç şu sözleri söyledi:

“Küresel çaptaki burger markaları 40-50 yıldır pazarda tek başına hakim iken şu anda pazar payının büyük bir bölümü yerli burger markalarından oluşmakta. Önümüzdeki 1 yıl içinde bahsi geçen burger markaları ciddi anlamda küçülme yoluna girecektir”



1-2 YILDA ŞUBELER YATIRIMLARINI AMORTİ EDİYOR



Narinç “Tüm burger mağazalarımızın konumu ve lokasyonu değişiklik göstermekle birlikte her şube yatırımını 1-2 yıl arasında amorti ediyor” dedi.

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