Son dakika... Yerli ve milli elektrikli tren testi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜVASAŞ tesislerinde, yerli ve milli kaynaklar ile tasarım ve üretimi tamamlanan ilk yerli elektrikli trenin fabrika testlerini bugün başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim süreci tamamlandı. 29 Haziran, pazartesi Sakarya-TUVASAŞ'ta tren raylara inecek ve test sürüşleri başlayacak.

SAATTE 176 KM'YE ULAŞIYOR

Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi.

Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.

BAKAN VARANK: TESTLERE BAŞLANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "(Milli elektrikli tren) Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor.Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek. Raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar avro civarında. Önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi beklenen bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz. Gelecek 10 yılda raylı sistemlerde 15 milyar avroluk harcama yapacağız. (Koronavirüs) Salgınla birlikte de şunu da gördük; istediğimiz zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik ruhuyla kimsenin yapamadığını yapabiliyor, başaramadığını başarabiliyoruz. Yoğun bakım solunum cihazı bunlardan biri. Tanı kitleri, aşı ve ilaç alanlarında da ilham verici ve bizleri heyecanlandıran projeler devam ediyor. Salgın döneminde bile açılan fabrikalar, cesaretle yeni işlerin peşinden koşan girişimcilerimiz var." dedi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: KISA SÜREDE YOLCU TAŞIMACILIĞINA BAŞLAYACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "(Milli elektrikli tren) Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız. Demiryolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimiyle atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir." dedi.