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Son dakika... Yerli ve milli AKSUNGUR SİHA teslim edildi

#AKSUNGUR#İsmail DEMİR#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testlerinin başarı ile tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesbından yaptığı paylaşım ile yeni bir müjdeyi duyurdu. Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testlerinin başarı ile tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini ifade etti.

İsmail Demir paylaşımında, "İlk Aksungur'u Telim ettik! TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi. Aksungur SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

 

AKSUNGUR'UN ÖZELLİKLERİ

Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA sistemi; gündüz/gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden orta irtifa uzun havada kalışlı bir insansız hava aracı sistemidir. AKSUNGUR 40000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahip.

Son dakika... Yerli ve milli AKSUNGUR SİHA teslim edildi

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YEDEKLİ OTOMATİK İNİŞ KLKIŞ SİSTEMİ

Aksungur sisteminin pilot müdahalesine gerek kalmadan tam olarak otomatik kalkış ve iniş yapmasını sağlar. Radar Takip Sistemi ve DGPS Sistemi olmak üzere 2 farklı konum veri kaynağı ile yedekliğe sahiptir.

 

YEDEK ELEKTRİK ÜRETİM VE DAĞITIM

Elektrik güç üretim sistemi motor tarafından sürülen alternatör ve bataryalardan oluşmaktadır. Alternatör arızası durumunda kritik sistemlerin beslenmesi batarya üzerinden devam ederek, uçuş emniyeti şekilde sonlandırılması sağlanır.

 YEDEKLİ YÜKSEK VERİ HIZLI DİJİTAL VERİ BAĞLANTISI

Görüş hattı koşullarında çalışan ve yüksek kapasiteye sahip yedekli ve kriptolu 2 farklı veri link sistemine sahiptir. Bu iki sisteme ilave olarak görüş hattı ötesi haberleşmeyi sağlayan uydu haberleşme sistemi ile donatılmıştır. 

Kalkış yapılan meydana yetişemeycek acil bir senaryo oluşması durumunda en yakın meydana acil iniş yapabilecek kabiliyete sahiptir.

Son dakika... Yerli ve milli AKSUNGUR SİHA teslim edildi

Hava aracı ile yer bildirimleri arasındaki haberleşmenin kesilmesi durumunda dahi otonom olarak meydana geri dönebilmekte ve iniş yapabilmektedir.

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Katlanabilir ve gövde içine çekilebilir iniş takımları sayesinde faydalı yük görüş açısına engel olmadan keşif gözetleme görevlerine devam edebilmektedir.

Kanat ve kuyruk bölgelerinde yer alan buz önleme sistemi ile her türlü hava koşulunda görevine devam edebilmektedir.

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#AKSUNGUR#İsmail DEMİR#Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

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