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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.09.2021 - 06:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... Yenibosna'da Coca Cola ve Altur arasında dev arsa satışı!

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Son dakika... Yenibosna'da Coca Cola ve Altur arasında dev arsa satışı!

Coca Cola İçecek, Yenibosna'daki taşınmazını Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e 153.3 milyon lira bedel ile sattı. Satış nakit para ile gerçekleşti.

Coca Cola 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde bulunan arsa vasıflı taşınmazının Altur Turizm Servis ve Altur Otomotiv'e sattı.

Satış için yapılan değerlemede fiyat 149.955.000 lira olmuştu. Fiyatı belirleme işlemi piyasa değeri üzerinden gerçekleşti.

Bahçelievlerde dev arazi satılıyor
Bahçelievler'de dev arazi satılıyor

COCA COLA'NIN KARI 130.9 MİLYON LİRA

Satış sonrasında Coca Cola arsayı 130.9 milyon lira kâr ederek elden çıkarmış oldu.

SATIŞ GELİRİ COCA COLA'YA KATKI SAĞLAYACAK

Coca Cola tarafından KAP'a yapılan açıklamada satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu.

ALTUR PARAYI PEŞİN ÖDEDİ

Satışa konu olan 153 milyon lirayı Altur peşin olarak Coca Cola'nın hesaplarına aktardı.

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