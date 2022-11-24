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Son dakika... Yeni trafik cezaları belli oldu: 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Cezası#Ceza#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 14:56

2023 yılı için yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yeni yılda uygulanacak trafik cezaları belli oldu. Buna göre bu yıl 427 TL olarak uygulanan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1 Ocak 2023 itibarıyla 952 TL'ye yükseltilecek. İşte 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni trafik cezaları...

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Yeni trafik cezaları belli oldu. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 427 liradan 952 liraya yükseltilecek. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası bu yıl 3 bin 674 lirayken 2023 yılından itibaren 8 bin 190 TL olacak. Alkollü araç kullanmak (ilk yakalanma) bin 823 liradan 4 bin 64 liraya yükseliyor.

Son dakika... Yeni trafik cezaları belli oldu: 1 Ocak 2023te yürürlüğe girecek

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası bu yıl 427 lirayken 2023'ten itibaren 952 liraya çıkacak. Hız sınırını yüzde 50 ve üzeri aşmak bin 823 liradan 4 bin 64 liraya yükselecek.

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 196 TL'den 436 TL'ye, araç kullanırken cep telefonu kullanmanın cezası 427 TL'den 952 TL'ye, çakar veya siren kullanmanın cezası ise bin 823 liradan 4 bin 64 liraya yükseltiliyor.

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Son dakika... Yeni trafik cezaları belli oldu: 1 Ocak 2023te yürürlüğe girecek

Bu yıl 9 bin 125 TL cezası olan drift'in cezası ise yeni yılda 20 bin 342 liraya çıkıyor.

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#Trafik Cezası#Ceza#Trafik

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