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Son dakika... Yaşlılık ve engelli aylıkları bugün hesaplara geçiyor

#Yaşlılık Aylığı#Engelli Aylığı#Derya Yanık
Son dakika... Yaşlılık ve engelli aylıkları bugün hesaplara geçiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Nisan ayında 1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı içerisinde 1 milyar 488 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını açıkladı.

Bakan Yanık, Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Nisan ayı içerisinde yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağının bilgisini verdi.

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