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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Yaş çay bedelleri ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu.. İşte o açıklama

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ÇAYKUR, eylül ayı yaş çay bedeli olan 670 milyon lirayı üreticilere yarın ödemeye başlayacak.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında alınan 204 bin 700 ton yaş çay karşılığında üreticilere 670 milyon lira ile ağustos ayı organik yaş çay farkı olan 24 milyon liranın ödeneceği belirtildi.

Paranın, üreticilerin banka hesaplarına 27-30 Ekim tarihlerinde yatırılacağı, organik yaş çay farkı ödemesinin ise 30 Ekim Cuma günü yapılmaya başlanacağı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.

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