MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Yarından itibaren başlıyor! Hangi ülkelere uçulacak, işte detaylar...
GeriEkonomi Son dakika... Yarından itibaren başlıyor! Hangi ülkelere uçulacak, işte detaylar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 10.06.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Son dakika... Yarından itibaren başlıyor! Hangi ülkelere uçulacak, işte detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Yarından itibaren başlıyor! Hangi ülkelere uçulacak, işte detaylar...
Abone Olgoogle-news

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarını başlatacağını belirten Ekşi, detaylı bilgilere AnadoluJet'in web sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Son dakika... Yarından itibaren başlıyor Hangi ülkelere uçulacak, işte detaylar...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle