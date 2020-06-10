Son dakika... Yarından itibaren başlıyor! Hangi ülkelere uçulacak, işte detaylar...
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarına başlayacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan yurt dışı uçuşlarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
THY'nin alt kuruluşu olan AnadoluJet'in 11 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarını başlatacağını belirten Ekşi, detaylı bilgilere AnadoluJet'in web sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.
✈️— anadolujet (@anadolujet) June 10, 2020
Değerli Yolcularımız,
Yurt dışı uçuşlarımız 11 Haziran’dan itibaren başlıyor!
Uçuşlarımızla ilgili detaylı bilgiye web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
🔎https://t.co/FBN1tGhP4x
#AnadoluJet pic.twitter.com/dq8wZk8hP5
BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle