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Ekonomi
Haber Giriş: 20.04.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

Son dakika... Yapı Kredi konut kredisi faizini indirdi

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Son dakika... Yapı Kredi konut kredisi faizini indirdi
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Yapı Kredi, küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde, ülke ekonomisine olan desteğini artırmak amacıyla konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdi.

Yapı Kredi’nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler; kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

Yapı Kredi’nin sunduğu uygun faiz oranlı konut kredisine; 444 0 445 telefon hattı, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya yapikredimortgage.com internet adresi üzerinden başvurulabilecek.

 

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