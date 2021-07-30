Son dakika... Bakanlar açıkladı! Yangından zarar görenlere yardımlar başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'nin çeşitli noktalarında etkili olan yangınlar ile ilgili son durumu anlattı.

BORÇLAR ERTELENECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Zarar gören vatandaşlarımızın Bağkur, SGK, ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

22 sera, 650 dekar muz serasının zarar gördüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli kayıplarla ilgili önemli destek vereceklerini ifade etti.

ÖDEMELER YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bölgede bir yandan söndürme çalışmalarının sürdüğünü bir yandan da hasar tespitlerinin yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak." diye konuştu.

Kurumlardan yardımların gelmeye başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Tarım Orman Bakanlığı 8.5, Aile Bakanlığı da 5 milyon ama bütçeyi arttırabileceklerini söylediler. Toplamda 23.5 milyon para aktarılmaya başlandı." a.ıklamasında bulundu.

BARINMA İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise açıklamasında, "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum "Konutlarımızın inşasını bir ay içinde gerçekleştireceğiz. Bu süreçte de vatandaşlarımızın barınma ve yeme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Taşınma yardımlarını, eşya yardımlarını veriyor olacağız. hızlı bir şekilde inşallah konutların inşasını gerçekleştirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

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