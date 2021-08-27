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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.08.2021 - 06:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... Vergi yapılandırması ve ödeme süresi uzatıldı

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Son dakika... Vergi yapılandırması ve ödeme süresi uzatıldı

7326 sayılı vergi yapılandırması kanununa ilişkin süre uzatımı gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başvuru ve ödeme süresi 1 ay uzatılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi.

Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.

SGKye 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu
SGK'ye 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanunda süre uzatımı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.

Vergi yapılandırmasına büyük talep
Vergi yapılandırmasına büyük talep

İLK TAKSİT 31 EKİM'DE ÖDENECEK

Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2021'den 31 Ekim 2021'e uzatılmış oldu.

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