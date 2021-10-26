Son dakika... Vergi Paketi düzenlemesi yayımlandı! İşte yenilikler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Trajedide yeni perde... Korkunç gerçek ortaya çıktıTrajedide yeni perde... Korkunç gerçek ortaya çıktı#Alec Baldwin
Bu kış nasıl geçecek Uzmanlar o tarihe dikkat çektiBu kış nasıl geçecek? Uzmanlar o tarihe dikkat çekti#Hava Durumu
Vodafone Parkta herkesin gözünden kaçtı Penaltıda Ersin...Vodafone Park'ta herkesin gözünden kaçtı! Penaltıda Ersin...#Beşiktaş Galatasaray
Bakan Kocanın sözleri harekete geçirdi... Yeni adım geldiBakan Koca'nın sözleri harekete geçirdi... Yeni adım geldi#Aşı
Büyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldıBüyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldı?#Büyükelçi
Kripto paralarda rekor Yüzde 1737 arttıKripto paralarda rekor! Yüzde 1737 arttı#Kripto Para
4 yıl sonra mutlu son... Peri masalı gerçek oldu4 yıl sonra mutlu son... Peri masalı gerçek oldu!#Japonya
Vergilerde önemli değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı...Vergilerde önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı...#Vergi
2021in en değerli markaları açıklandı: Devler sıralamasında bakın hangisi birinci2021'in en değerli markaları açıklandı: Devler sıralamasında bakın hangisi birinci!#Değerli Markalar
Bu akşam yattığı yeri beğenir'Bu akşam yattığı yeri beğenir!'#Beşiktaş Galatasaray
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
Öğrenciler yüz yüze eğitimde zorluk yaşıyor ama... Velilerin de ödevi ağırÖğrenciler yüz yüze eğitimde zorluk yaşıyor ama... Velilerin de ödevi ağır#Ödev
Faiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecekFaiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecek#Faiz İndirimi
NASA Başkanından şok sözler: Yalnız değilizNASA Başkanı'ndan şok sözler: Yalnız değiliz#NASA
ABDden büyükelçilerin geri adım atmasının ardından çok önemli Türkiye açıklamasıABD'den büyükelçilerin geri adım atmasının ardından çok önemli Türkiye açıklaması#ABD
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Vergi Paketi düzenlemesi yayımlandı! İşte yenilikler

#Vergi#Düzenleme#Maliye
Son dakika... Vergi Paketi düzenlemesi yayımlandı İşte yenilikler

Vergi Paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 850 bin civarında esnafa gelir vergisi muafiyeti ve sosyal medya içerik üreticilerine vergi düzenlemesi de paketin içinde yer alıyor. Konaklama vergisi 2023'te başlayacak, ATV ve UTV isimli araçlardan yüzde 25 ÖTV alınacak.

Haberin Devamı

Toplumun bir çok kesimini yakından ilgilendiren Vergi Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasada küçük esnaf, çiftçi ve sosyal medya üzerinden kazanç sağlayanlara yönelik vergi düzenlemeleri var.

Düzenlemeyle, 850 bin civarı küçük esnaf gelir vergisi ödemeyecek. Çiftçi ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak.

FENOMENLERE SINIR GETİRİLDİ

Yasayla, sosyal medya fenomenleri ile mobil cihaz uygulaması geliştirenlere yönelik de vergi düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeyle, Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek.

Stopaj kesintileri bankalar tarafından yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.

Cumhurbaşkanı tütün mamulleri ile otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV oranlarını 3 katına kadar artırabilecek.

Haberin Devamı

Yasanın getirdiği diğer yenilikler şöyle:

- Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4’ten 3’e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.

- Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

- ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak.

- Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak

- Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.

- Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vergi#Düzenleme#Maliye

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı