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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.06.2021 - 06:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı

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Son dakika... Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Varlık Barışı'na başvuru süresini 6 ay uzattı.

Varlık Barışı'ndan faydalanmak isteyen vatandaşlara yönelik olarak müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Varlık Barışı'na başvuru süresi 6 ay uzamış oldu.

Uygulama ile birlikte yurtdışından altın, döviz gibi varlıkların Türkiye'ye getirilmesi kapsama alınmıştı. Yurtiçi ya da yurtdışındaki döviz, altın gibi değerler banka ya da aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme entegre oluyor.

Varlık Barışı'ndan yararlananlar bildirimde bulundukları varlıklar için vergi ödemiyorlar.

Son dakika... Varlık Barışında başvuru süresi uzatıldı

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