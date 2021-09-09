Son dakika... Ukrayna kripto paraları yasal hale getirdi

Kripto paralara yönelik dünya ülkeleri çeşitli düzenlemeler yaparken bazıları da yasaklamayı tercih ediyor. Ukrayna ise kripto paraları yasal hale getirdi. Bundan sonra Ukrayna'da kripto para işlemleri yasal zeminde, kanunlar içerisinde yürütülecek.

OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Ukrayna parlamentosunda milletvekillerinin tamamına yakını kripto paraların kullanılması için evet oyu kullandı. Böylece Ukrayna dünyada kripto parayı yasal hale getiren 5'inci ülke olmuş oldu.

YASAL ALTYAPI YOK

Ukrayna'da kripto paralara yönelik yasal bir altyapı henüz bulunmuyor. Regülasyonlar devlet başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

KRİPTO PARALARDA İSTİKRAR YOK

Kripto para piyasalarında henüz istikrarlı bir fiyat yakalanamadı. Bazı kişiler tesadüfen yüksek kazançlar elde ederken bazı kişiler de büyük kayıplarla tüm parasını kaybedebiliyor. Büyük umutlarla alınan kripto paraların geleceği konusunda ne olacağı bilinmiyor. Herhangi bir temele dayanmadan yapılan tahminler ise yatırımcıları olumsuz etkileyebiliyor. Piyasaya her geçen gün yeni kripto paralar çıkarken şu anda binlerce kripto para çeşitli borsalarda işlem görüyor.

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