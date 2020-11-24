Son dakika... Uçuşlarla ilgili önemli aşı gelişmesi! Zorunlu mu olacak?

Alan Jones, Avustralya yayın kuruluşu Nine News'a açıklamasında taşıma sözleşmesinde değişiklik yaparak yolcuların uçağa binmeden önce Covid-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlamalarını isteyeceklerini belirtti.

Jones, iç hatlarda bunun gerekli olup olmayacağını o dönemdeki koşulların belirleyeceğini ifade ederek "Ama uluslararası uçuşlarda, gelen ve giden yolcular için bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz" dedi.

DİĞER ŞİRKETLER DE AYNI YOLU İZLEYEBİLİR

Qantas, uluslararası seyahatler için aşı zorunluluğunu gündeme getiren ilk havayolu şirketi oldu. Ancak diğer şirketlerin de aynı yolu izleyebileceği belirtiliyor.

Joyce başka havayolu şirketlerinde de aynı görüşte olduğunu söyledi.

Air Asia Sözcüsü CNN'e yolcular için aşı zorunluluğunu değerlendireceklerini açıkladı.

Yeni Zelanda Havayolları Air New Zealand'dan yapılan açıklamada da "Sınırların ne zaman ve nasıl açılacağına hükümetler karar verecek ve yetkili makamlarla iş birliği yapacağız" denildi.

Bu aşamada aşı zorunluluğunun bir uluslararası standart haline gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Aynı şekilde hükümetlerin böyle bir adıma izin verip vermeyeceği ve bunun için yasal zemin bulunup bulunmadığı da belli değil.

Sektördeki bu tartışmalar, üç büyük ilaç şirketinin geliştirdikleri koronavirüs aşılarıyla ilgili umut verici açıklamalar yapmasını izliyor. Pazartesi günü Oxford Üniversitesi, AstraZeneca şirketiyle geliştirdiği aşının üçüncü faz denemelerde virüse karşı yüzde 70 koruma sağladığını açıklamıştı.

Bu ayın başında da Moderna, aşısının yüzde 94,5; Pfizer/BioNTech ise yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.

IATA: DİJİTAL SAĞLIK KARNESİ SINIRLARIN AÇILMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bu arada Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), aşı bilgilerini içeren dijital bir sağlık karnesinin sınırların açılmasında büyük önem taşıdığını duyurdu.

Kuruluş, karneyle ilgili çalışmaların son aşamasına geldiğini ve bu yılın sonunda pilot uygulamaya başlanacağını açıkladı.

IATA, buna bağlı olarak 2021 ilk çeyreğinde uygulamaya geçileceğini belirtti. IATA Genel Müdürü ve CEO'su Alexandre de Juniac şunları söyledi:

"Sınırlarda çifte kilit var. Uluslararası seferlerde yolcuların karantina önlemlerine gerek duyulmadan seyahat edebilmesini sağlayacak ilk anahtar koronavirüs testi. İkinci anahtar ise sınır denetim mevzuatlarına uygun olarak yolcuların test verilerini doğrulayacak ve bunların güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlayacak küresel bir veri altyapısı kurmak" dedi.