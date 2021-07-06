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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.07.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Son dakika... UBS uyardı! Kripto para alanlar dikkat

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Son dakika... UBS uyardı! Kripto para alanlar dikkat

İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS, yatırımcıların kripto paralardan uzak durması konusunda tavsiyede bulundu.

Kripto paralardaki sert düşüş dalgasının ardından İsviçre'nin en büyük bankalarından UBS tavsiye niteliğinde açıklamada bulundu. Kripto paralara yatırım yapacaklara ilişkin olarak kriptodan uzak durmalarını ve daha az riskli varlıklara yatırım yapılması tavsiyesinde bulundu.

DENETİMLER ARTACAK

UBS analistleri küresel ölçekte regülatör kuruluşların kripto para piyasasında denetim artıracaklarını açıkladı. Yapılan değerlendirmede Çin'in regülatör kuruluşunun kripto paralar konusunda attığı adımlar hatırlatıldı. ABD ve İngiltere tarafından da regülasyonlar için adımlar atılacağı belirtildi.

Analistler raporda "Regülatörler piyasada denetimi artırma niyetinde olduklarını beyan ettiler ve gösterdiler. Bu ortamda yatırımcıların kripto para piyasasında uzak durmalarını ve portföylerini daha az riskli varlıklara yönlendirmelerini öneriyoruz" dedi.

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