Son dakika... Türkiye ile Güney Kore arasında dev swap anlaşması

Güney Kore Merkez Bankası ile TCMB arasında 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) kur swapı anlaşmasına varıldı.



Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma açıklama itibarıyla geçerli olacak. 3 yıllık anlaşma, tarafların uzlaşması halinde uzatılabilecek.



Açıklamada anlaşmanın iki ülke arasındaki ticareti swap ile finanse edilen ticaret anlaşmaları kolaylığı üzerinden desteklemesinin hedeflendiği kaydedildi. İki bankanın ilişkilerin geliştirilmesini umdukları vurgulandı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın