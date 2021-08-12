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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.08.2021 - 08:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye ile Güney Kore arasında dev swap anlaşması

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Son dakika... Türkiye ile Güney Kore arasında dev swap anlaşması

Güney Kore MB ile TCMB arasında 2,3 trilyon won'luk kur swapı anlaşması yapıldı.

Güney Kore Merkez Bankası ile TCMB arasında 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) kur swapı anlaşmasına varıldı.

Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma  açıklama itibarıyla geçerli olacak. 3 yıllık anlaşma, tarafların uzlaşması halinde uzatılabilecek.

Açıklamada anlaşmanın iki ülke arasındaki ticareti swap ile finanse edilen ticaret anlaşmaları kolaylığı üzerinden desteklemesinin hedeflendiği kaydedildi. İki bankanın ilişkilerin geliştirilmesini umdukları vurgulandı.

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