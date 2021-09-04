Son dakika... Türkiye ekonomisinden büyük atak! Büyüme ve ihracatta rekor üstüne rekor

Türkiye güçlü dinamiği, jeopolitik konumu ve aktif iş gücü ile birçok alanda başarılara imza atmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi devam ederken birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakarak rekor büyümeye ulaşan Türkiye, ihracat alanında da hızlı atılımlarla büyük kazanımlar elde etmeyi sürdürüyor.

Dünyanın yıldızı parlayan ülkeleri arasında yer alan ve her geçen gün gelişmesini katbekat artıran Türkiye ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyüme kaydetti. Bu büyüme rakamı ile birlikte OECD ülkeleri arasında Türkiye İngiltere'nin ardından ikinci sıraya yerleşmiş oldu.

Birçok finans ve kredi derecelendirme kuruluşu ise Türkiye'nin büyüme rakamlarına yönelik tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten 6'ya yükseltirken JP Morgan yüzde 8.4'e, Goldman Sachs ise yüzde 9.5'e çıkardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN HIZLI BÜYÜYEN 2'NCİ EKONOMİ OLDUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde büyüme rakamlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye ekonomisi büyüme trendini devam ettiriyor. Bugün açıklanan 2. çeyrek rakamı ise Türk ekonomisinin dinamizmini gücünü bir kez daha ispat etmiştir. Türk ekonomisi 2 çeyrekte 21,7 büyüyerek dünyada en hızlı büyüyen 2. ekonomi oldu. Bu büyüme verisi Türkiye'nin üretim ülkesi olduğu bir kez daha ortaya koymuştur. Sanayi üretimimizi aylık olarak 14 ayda 13 defa artmış olmasına özellikle dikkat çekiyorum" dedi.

DÜNYA EKONOMİSİ KÜÇÜLÜRKEN TÜRKİYE BÜYÜDÜ

Koronavirüs pandemisinin yarattığı olumsuz hava dünya ekonomisini küçültürken 2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 oranında büyüme göstermiş ve G20 ülkeleri arasında da ikinci sıraya yerleşmişti.

İHRACATTA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Hızlı büyüyen ve gelişen ekonomi ile birlikte ihracatta da büyük başarılar kaydedilmeye devam ediliyor. Her geçen ay rekor kıran ihracat rakamları Ağustos ayında da güçlü seyretti ve 19 milyar dolara ulaştı. 1 yıllık süre içinde de ihracat 207 milyar doları aşmış oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "İhracatımız geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre yaklaşık yüzde 52'lik artışla 18,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu rakam ile en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz de 207,5 milyar dolar ile yeni bir cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır" açıklamasını yaptı.

PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilk altı ayda üretilen 11 milyon 725 bin varilin, 8 milyon 900 bin varilini üretirken, yurtiçi ham petrol üretiminin yüzde 75’ini gerçekleştiriyor. TPAO bu yılın mayıs ayında Diyarbakır’daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli’ndeki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretmeye başladı. 3 yeni kuyudaki petrol üretimi günlük 6 bin 800 varilin üzerine çıktı. TPAO’nun 2021 yılı yurtiçi günlük üretim ortalaması ise yaklaşık 54 bin varil seviyelerindeyken, son aylarda gerçekleştirilen keşiflerle günlük üretim ortalaması 61 bin varillerin üzerine çıktı. Yurt içi petrol üretim miktarı son 3 yılda yüzde 35 oranında arttı.

KARADENİZ'DEN MÜJDELİ HABERLER GELİYOR

Karadeniz'de keşfi gerçekleştirilen ve sondajlarına devam edilen petrol ve doğal gaz arama işlemleri son sürat devam ediyor. Türkiye, Karadeniz'de kendi araştırma ve sondaj gemileriyle 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfini gerçekleştirmişti. Sondaj gemileri yeni alanlarda çalışmalarına devam ederken ilerleyen günlerde yeni müjdelerin gelebileceği de belirtiliyor.

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